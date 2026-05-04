Le prince William et Kate Middleton présentent leur chien à l'occasion de son premier anniversaire et dévoilent son nom, Otto

Présent depuis sa naissance au sein du foyer princier, Otto est en réalité le fils de la chienne Orla, déjà très chère au prince William et Kate Middleton, princesse de Galles. Le couple a finalement choisi de le garder parmi la portée, officialisant son nom à l’occasion de son premier anniversaire. Une révélation qui confirme une nouvelle fois leur attachement aux Cockers Anglais.

Le prince William et Kate Middleton adorent les chiens, en particulier les Cockers Anglais. Le couple princier avait déjà une chienne de cette race appelée Orla, offerte en 2020 par James Middleton, le frère de la princesse de Galles, ainsi qu'un mâle qui répondait au nom de Lupo et qui n'est, hélas, plus de ce monde.

Le vendredi 1er mai, ils ont présenté leur nouveau compagnon à 4 pattes, dont ils fêtaient le premier anniversaire par la même occasion, sur leur compte Instagram. « Bienvenue dans la famille, Otto ! Un an aujourd'hui », peut-on lire dans cette publication comprenant une magnifique photo du Cocker au pelage chocolat exposé au vent. Un post que relaie People et qui est rapidement devenu viral avec plus de 300 000 « j'aime » au compteur et des milliers de commentaires.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

L'un des chiots d'Orla

Kate Middleton et l'héritier du trône britannique ont ainsi révélé le nom du chien, Otto, et celui-ci n'est autre que le fils d'Orla. En février dernier, ils avaient annoncé leur décision de garder l'un des chiots de la portée que leur chienne avait eue en mai 2025, sans fournir davantage de précisions.

2 jours avant la présentation d'Otto, le couple avait partagé un superbe portrait célébrant le 15 anniversaire de leur mariage. Un cliché où ils apparaissent aux côtés du jeune chien, de la mère de celui-ci, ainsi que les 3 enfants de Kate et William : le prince George, 12 ans, la princesse Charlotte, 10 ans, et le prince Louis, 8 ans.

A lire aussi : Un Chihuahua sénior abandonné et blessé par balle retrouve sa joie de vivre grâce à un autre vieux chien l'ayant placé sous sa protection (vidéo)



princeandprincessofwales / Instagram

L’info Woopets : pourquoi le Cocker Anglais est-il un excellent chien de famille ?

Le Cocker Anglais est un chien particulièrement apprécié pour sa douceur et son attachement à l’humain. Issu de lignées de chiens de chasse, il a conservé une grande intelligence et une forte capacité d’adaptation. Ce sont autant de qualités qui lui permettent de s’intégrer facilement à la vie de famille, en maison comme en appartement, à condition d’avoir suffisamment d'occasions de se dépenser au quotidien.

C’est un compagnon très affectueux, joueur et sociable, qui recherche naturellement la proximité avec ses maîtres. Il s’entend généralement bien avec les enfants et participe volontiers aux moments de vie du foyer. Il est ainsi un chien réputé pour sa gentillesse et sa vivacité.

Enfin, le Cocker Anglais reste un chien sensible et actif. Comme évoqué plus haut, il a besoin de promenades quotidiennes et de stimulation pour être pleinement équilibré.