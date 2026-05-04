Donnée via les réseaux sociaux puis placée en refuge, cette chienne croisée Rottweiler espère une nouvelle famille depuis plusieurs mois (vidéo)

Kaisa est une chienne magnifique, issue d’un croisement entre un Rottweiler et un Beauceron. Obtenue via les réseaux sociaux, puis remise entre les mains bienveillantes des bénévoles de la SPA de Sarrebourg (Moselle, Grand Est) en raison d’une mauvaise cohabitation avec une congénère, Kaisa cherche aujourd’hui sa famille d’adoption pour la vie.

« Donnée via les réseaux sociaux, elle a rejoint une nouvelle famille où vivait déjà une autre chienne. Malheureusement, la cohabitation s’est mal passée. Sa première famille n’a pas souhaité la reprendre », explique la SPA de Sarrebourg sur sa page Facebook.

C’est ainsi que la belle Kaisa, chienne croisée Rottweiler et Beauceron, a poussé les portes du refuge le 24 décembre 2025, la veille de Noël… Depuis, elle attend des adoptants aimants et responsables, qui prendront soin d’elle jusqu’à son dernier souffle.

« Une vraie boule d’amour »

Comme le précisent ses bienfaiteurs, Kaisa est pleine de qualités. Très proche de l’humain, elle cherche constamment le contact et l’affection. Attachante et agréable au quotidien, c’est « une vraie boule d’amour » qui fera le bonheur de son foyer !

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« Kaisa sait se poser, apprécie son panier et se comporte bien en intérieur comme en voiture, soulignent les bénévoles, Kaisa est très agréable à promener. Elle ne tire pas excessivement en laisse, profite volontiers de ses sorties et adore l’eau. Elle est également attentive et très réceptive, surtout avec quelques friandises à la clé. »

© SPA de Sarrebourg

Quid de ses ententes ? « Kaisa s’entend avec certains congénères mâles de son gabarit, mais elle n’a jamais vécu avec un autre chien, indique la SPA de Sarrebourg, nous éviterons un placement avec des enfants en bas âge. Kaisa n’est pas méchante, mais elle peut se montrer un peu brute, sans toujours mesurer sa force. »

À noter que Kaisa est une chienne de catégorie 2. Cela signifie que son adoption implique quelques obligations.

© SPA de Sarrebourg

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L’info Woopets : comment adopter un chien catégorisé ?

Pour adopter un chien catégorisé (1 ou 2), vous devez respecter une réglementation stricte. D’abord, certaines personnes ne sont pas autorisées à en détenir, notamment les mineurs, les majeurs sous tutelle (sans autorisation) ou les personnes condamnées pour certains délits.

Ensuite, le futur propriétaire doit suivre une formation et obtenir une attestation d’aptitude, faire identifier le chien (puce électronique), souscrire une assurance responsabilité civile et, selon la catégorie, faire réaliser une évaluation comportementale par un vétérinaire. De plus, la stérilisation demeure obligatoire pour les chiens de 1ère catégorie.

Enfin, il faut demander un permis de détention auprès de la mairie, en fournissant plusieurs justificatifs.