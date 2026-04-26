Au lieu de se rendre chez le vétérinaire, une chienne Husky s’échappe pour rejoindre ses copains dans sa garderie préférée (vidéo)

Entre un rendez-vous chez le vétérinaire et une visite à sa garderie habituelle, Missy a vite fait son choix ! Profitant d’un moment d’inattention, cette Husky de 5 ans s’est échappée de chez elle et a surpris tout le personnel en se présentant seule à la porte de cet établissement de Regina au Canada.

Chez Spot’s Place, une garderie canine de Regina (Canada), la semaine avait commencé sans Missy, une Husky de 5 ans absente pour un rendez-vous chez le vétérinaire. Mais quelques heures après l’ouverture, le personnel a eu la surprise de la voir apparaître sur les caméras de sécurité : la chienne venait d’arriver seule sur le parking.

« Elle était si fière d'elle-même »

Après cette étonnante découverte, la boule de poils a rapidement été accueillie par l’équipe. « Nous avons laissé entrer Missy. Elle avait un immense sourire. Elle était si fière d'elle-même, si heureuse d'être là », a déclaré Mackenzie Hoffman, responsable de la réception chez Spot's Place, à CTV News.

Dans cette garderie spécialisée pouvant accueillir jusqu’à une centaine de chiens, les employés entendent de nombreuses histoires, mais celle de Missy sort de l’ordinaire.

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Pour Jordan Feicht, membre de l’équipe, ce comportement témoigne sans doute d’un profond sentiment de sécurité : la chienne semble avoir choisi elle-même de revenir dans un lieu où elle se sent chez elle. « Les chiens s'échappent, ils fuguent, ils courent partout. Je n'en ai jamais vu un revenir à un endroit précis. », assure-t-il.

© Mick Favel / CTV News

Une fugue qui aurait pu mal tourner

Heureusement, l’histoire s’est bien terminée, mais Missy aurait pu être mise en danger sur le trajet, la garderie Spot’s Place étant située sur une voie très fréquentée. Elle y est accueillie 5 jours par semaine et s’y rend habituellement à pied, accompagnée de son maître à vélo, en suivant toujours le même itinéraire. C’est sans doute ce parcours répété qui a permis à la boule de poils de retrouver son chemin en toute sécurité après s’être échappée de son jardin en passant sous la clôture, le jour où elle devait pourtant aller chez le vétérinaire.

© Spot’s Place

Le trajet jusqu’à la garderie ne prend qu’une quinzaine de minutes, et selon le personnel, il est devenu une véritable habitude pour elle. « Elle le connaît très bien. C'est devenu une seconde nature pour elle », a déclaré Mackenzie Hoffman.

Du côté de sa propriétaire, Kimberly Hrappstead, la surprise a été totale et le soulagement immense. « C’est tout simplement miraculeux qu’il ne se soit rien passé », a-t-elle confié en se disant reconnaissante du dénouement positif de cette escapade improvisée. L'histoire ne dit pas si Missy s'est finalement rendue chez le vétérinaire ce jour-là, mais elle a en tout cas passé une merveilleuse journée à la garderie, entre toilettage et jeux avec ses amis !

L’info Woopets – Comment limiter les fugues de son chien ?

Comme dans le cas de Missy, les fugues peuvent arriver très vite, même aux chiens les plus habitués à leur environnement. Voici quelques conseils pour limiter les escapades imprévues :

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