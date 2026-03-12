Échappé le jour de son adoption ce chien Bouvier Australien survit 5 semaines dans la neige avant d'enfin retrouver sa famille

Après plus d’un mois d’angoisse et de recherches intensives dans la neige, un chien récemment adopté a finalement pu retrouver sa famille grâce à la mobilisation de bénévoles spécialisés. Amaigri mais en bonne santé, le rescapé peut désormais profiter pleinement de sa nouvelle vie entouré de ceux qui ne l’ont jamais cessé de le chercher.

Emily Rendall-Araujo et son mari Andres Araujo vivent dans une ferme du Wisconsin (Etats-Unis) avec leurs 2 enfants, mais aussi leurs 2 chiens, 5 chats et 10 poules. Le couple n'envisageait pas spécialement de nouvelle adoption, mais une publication au sujet d'un chien appelé Sly, pensionnaire du refuge local Sheboygan County Humane Society, a attiré l'attention de la mère de famille.

Celle-ci a décidé de rendre visite au quadrupède en question et est tombée sous son charme, mais elle a dû renoncer à l'adopter en apprenant qu'il ne s'entendait pas avec les chats. Toutefois, elle a rencontré un autre canidé dans cette même structure d'accueil. Il s'agit d'un Bouvier Australien de 3 ans du nom de Zero. Son histoire l'a bouleversée.



Emily Rendall-Araujo

Zero avait été amené à la Sheboygan County Humane Society par ses anciens maîtres car il était un peu trop turbulent avec leur enfant en bas âge. Dans son box, il était très réservé et plutôt méfiant. Pourtant, quand Emily Rendall-Araujo s'est approchée, il lui a léché la joue. Il ne l'avait fait avec personne d'autre jusque-là. Elle avait le sentiment qu'il l'avait choisie.

« Lorsque j’ai amené mes enfants - Freddie, 9 ans, et Josie, 7 ans - le lendemain soir pour rencontrer Zero, j’ai ressenti la même connexion avec lui. Nous avons décidé de l’adopter à condition qu’il rencontre nos 2 autres chiens, Harvey et Rocco », raconte-t-elle à People . La rencontre entre les 2 chiens s'est très bien passée. L'adoption a été officialisée et Emily Rendall-Araujo est allée le chercher au refuge le 16 janvier 2026.



Emily Rendall-Araujo

Il s'échappe le jour de son adoption

Elle a installé Zero, Harvey et Rocco à l'arrière de sa voiture. Ils étaient tous attachés. Arrivée devant la maison après un trajet d'une demi-heure, elle a ouvert la portière pour faire descendre le trio canin. A ce moment-là, Zero a bondi hors du véhicule, ayant manifestement réussi à se défaire de sa laisse, et est parti en courant.

Emily Rendall-Araujo est remontée dans sa voiture et a essayé de retrouver le Bouvier Australien. Sans succès. Son père Paul Rendall l'a rejointe peu après, mais ses tentatives ont été infructueuses. Tous 2 ont poursuivi les recherches à pied, dans la neige. Ils ont repéré des empreintes de pattes, mais ont fini par les perdre lorsqu'elles se sont confondues avec celles du troupeau de vaches de l'exploitation voisine.

Plus tard ce soir-là, l'organisation Jeff's Way Home, spécialisée dans la recherche d'animaux disparus, a envoyé une équipe sur les lieux. Le groupe a sillonné le secteur jusqu'à 21 heures. Emily Rendall-Araujo a dû laisser tout le monde repartir, pour reprendre le lendemain matin.

Les efforts se sont poursuivis les jours suivants, mais Zero restait introuvable. Les témoignages de personnes ayant aperçu le chien ont relancé l'espoir à partir du 21 janvier. Les bénévoles de Jeff's Way Home ont installé des cages trappes et ont commencé à les déplacer au gré des signalements.

Le soulagement

La délivrance est arrivée le 21 février, après plus de 5 semaines d'angoisse. Zero s'est enfin laissé enfermer dans l'une des cages. Jessica, membre de Jeff's Way Home, s'est chargée de récupérer le rescapé et de l'emmener chez Emily Rendall-Araujo, qui était évidemment soulagée et émue de le revoir.



Emily Rendall-Araujo

Zero a eu droit à un repas, une gamelle d'eau fraîche et un panier confortable pour une bonne nuit de repos. Sa maîtresse assure qu'il « se porte remarquablement bien » après ces 37 jours de cavale et de survie. « Malgré une perte de 7 kg, il est en pleine forme. Il n'a eu ni gelures, ni égratignures, mais le vétérinaire a détecté un souffle au cœur. Une échographie de contrôle a confirmé la présence de ce souffle, mais les vétérinaires l'attribuent principalement au stress de son aventure et ne prévoient aucune séquelle », explique-t-elle.

Le Bouvier Australien peut enfin savourer sa nouvelle vie. « C'est un chien tellement adorable, et c'est formidable de voir sa personnalité s'épanouir de jour en jour. Il s'entend à merveille avec nos autres chiens et ne semble avoir aucun problème avec les chats et les poules. Il est si drôle, affectueux et doux, et j'adore l'avoir auprès de moi », conclut son adoptante.

A lire aussi : "Je lui dois la vie", une bosse et un tatouage sur le coeur témoignent de l'hommage d'un survivant à son Labrador héroïque



Emily Rendall-Araujo