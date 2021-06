Un chien de 11 ans adopté pendant le confinement est ramené 9 mois plus tard au refuge. Il a attendu pendant 200 jours !

Nanook profitera aussi de promenades à la plage, à la campagne et en forêt. Il a tout pour être heureux, ce qui est une excellente nouvelle pour toute l’équipe de Dog Trust Ilfracombe. C’est ce qu’explique Sophie Slade, responsable au refuge : « Voir nos chiens aller dans leurs nouvelles maisons est la raison pour laquelle nous faisons ce travail, et nous sommes tous absolument ravis pour Nanook. »

Nanook a ainsi pu découvrir ses nouveaux foyer et famille. Il ne risque plus de se retrouver seul, puisque sa nouvelle propriétaire vit avec sa mère retraitée, mais aussi un autre chien appelé Rex. D’ailleurs, le premier contact avec celui-ci a été positif ; les 2 congénères semblent s’entendre à merveille.

Elle avait vu ses photos sur le site de Dog Trust Ilfracombe, puis l’avait rencontré au refuge. Elle est tombée sous le charme du canidé et a décidé de l’adopter.

Sharon Maxwell, qui vit à Dawlish à environ 120 kilomètres de là, était à la recherche d’un chien à adopter après le décès de son Jack Russell Terrier sénior. « Je cherchais un autre terrier, car je suis une grande fan de cette race. J'aime leur esprit, leur joie de vivre et leur intelligence », confie-t-elle à North Devon Gazelle.

Au Dogs Trust Ilfracombe, on a travaillé d’arrache-pied, depuis, pour l’aider à se défaire de sa crainte de la solitude. Parallèlement, les bénévoles lui cherchaient une famille disposée à lui offrir la stabilité et la présence dont il avait besoin. Leurs efforts ont fini par porter leurs fruits.

Nanook est un croisé Terrier de 11 ans. Il était arrivé dans ce refuge du comté de Devon, dans le Sud-ouest de l’Angleterre, en février 2020. Adopté peu après, il avait toutefois été ramené 9 mois plus tard, en novembre 2020. Ses propriétaires d’alors ne parvenaient pas à gérer son anxiété de séparation et ses fréquents aboiements .

Nanook manquera aux bénévoles de Dog Trust Ilfracombe, mais ces derniers ont ressenti de la joie et de la fierté en le voyant rejoindre sa nouvelle famille. Ce chien et l’équipe de l’association attendaient ce moment depuis 200 jours, comme le rapporte North Devon Gazelle ce jeudi 24 juin.