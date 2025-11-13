Ce chien aveugle réserve un accueil d’une tendresse infinie à son papa tout juste rentré de mission (vidéo)

Touché par le SARDs, ou syndrome de la rétine silencieuse, cette chienne Labrador attendait son papa avec impatience. Dès qu’il a franchi la porte, sa queue a commencé à s’agiter et elle a réservé le plus tendre des accueils à celui qu’elle aime énormément.

Malgré cette maladie qui l’a touchée rapidement, cette chienne nommée Weatherby, qui ne voit plus rien, a réussi grâce à son odorat à aller jusqu’à son papa, militaire de formation, qui rentrait de mission. Les retrouvailles, partagées par Parade pets, ont été vives en émotions.

@ashleistiktok / TikTok

Des retrouvailles attendues

Les chiens ont une mémoire qui nous étonne toujours. Fonctionnant grâce à un odorat très développé, ils ont la capacité de savoir que leur propriétaire arrive alors qu’il se trouve encore loin de la maison. Privée de la vue, cette jolie Labrador noire attendait de patte ferme le retour de son humain, parti depuis plusieurs mois.

La maman de la chienne expliquait avec beaucoup de tendresse : « L’amour n’a pas besoin des yeux ».

@ashleistiktok / TikTok

Un syndrome handicapant

C’est durant la mission du papa que la chienne a perdu la vue. Son syndrome a évolué rapidement. Les premiers symptômes ont été remarqués par la maîtresse. Weatherby se heurtait aux objets, n’arrivait plus à monter les escaliers. En réalité, la chienne était atteinte d’une maladie de la rétine, entraînant des changements soudains et irrémédiables de la vue. Cette dégénérescence, aussi nommée syndrome de la rétine silencieuse, touche en moyenne plus les femelles que les mâles. Pour Weatherby, la cécité est maintenant installée, et la chienne doit réapprendre à vivre avec ce handicap. Pour cela, elle peut compter sur ses propriétaires.

@ashleistiktok / TikTok

Malheureusement, pour l’heure, le syndrome n’a pas d’origine connue et pas de remède. Certains chercheurs ont avancé que cette maladie pourrait être la conséquence d’une exposition à des toxiques, mais aucune preuve suffisante n’a été établie. Dans quasiment tous les cas, l’affection est bilatérale, et survient chez le chien adulte.

Une étreinte émouvante

Lorsqu’elle retrouve son maître, l’émotion est à son paroxysme. La chienne bat de la queue, avance lentement alors que son propriétaire entre progressivement dans la pièce. Elle avance tout doucement, jusqu’à sentir l’odeur de son papa tout près d’elle. Le militaire se met à son niveau et la couvre de caresses, l’invitant même à lui sauter sur la poitrine pour pouvoir l’étreindre encore plus. On comprend que ces deux-là sont très liés et qu’ils s’étaient manqués.