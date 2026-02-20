Complètement « éteint » dans son box, ce Carlin révèle une tout autre facette de sa personnalité dès qu'il quitte le refuge (vidéo)

Abattu derrière les barreaux, un petit chien semblait avoir tiré un trait sur l’insouciance et le bonheur. Néanmoins, une rencontre inattendue a chamboulé son destin plus vite que quiconque ne l’aurait imaginé.

En règle générale, les chiens ont besoin de temps pour se familiariser avec leur nouvel environnement, découvrir les lieux, prendre leurs marques et s'habituer aux individus avec lesquels ils cohabitent. A fortiori lorsqu'ils proviennent d'un refuge et (re)découvrent la vie à la maison. Logan, lui, n'a pas perdu de temps. Ce Carlin n'a pas vraiment eu besoin de phase d'acclimatation. En fait, dès qu'il a quitté son box, il s'est senti à l'aise et a retrouvé cette joie de vivre qu'il semblait avoir perdue.

Logan vivait dans un refuge new-yorkais. Le fait de se retrouver derrière les barreaux pesait terriblement sur son moral. Il passait la quasi totalité de ses journées à se morfondre dans son coin.



@tellingourtails / TikTok

Une bénévole du nom d'Alexa Passarelli et qui se fait appeler « @tellingourtails » sur TikTok visitait l'établissement en question quand elle a été bouleversée par l'attitude et l'histoire de ce chien. Elle n'avait pas l'intention de repartir du refuge avec un ami à 4 pattes ce jour-là, mais c'est ce qu'elle a fait en fin de compte.

Elle a contacté l'association Muddy Paws, qui a rapidement accepté de le prendre en charge et surtout de lui chercher une famille d'accueil. Elle lui en a trouvé une peu après.

Logan a donc pu quitter le refuge grâce à Alexa Passarelli, et dès sa sortie, il s'est mis à courir joyeusement dans tous les sens. Il donnait l'impression qu'il venait de comprendre que sa vie changeait à partir de ce moment-là.

Virée en métro, promenade et nuit au calme avant le nouveau départ

La bénévole lui a ensuite fait prendre le métro, où il a eu un comportement exemplaire, et tous 2 sont arrivés chez Muddy Paws.



@tellingourtails / TikTok

Après avoir été examiné par les vétérinaires de l'association, Logan a découvert la maison d'Alexa Passarelli. Il a eu droit à une promenade avec le chien de cette dernière et a passé la nuit chez elle.



@tellingourtails / TikTok

Le lendemain, le Carlin a rejoint sa famille d'accueil, qui le prépare pour la prochaine grande étape qu'est l'adoption.

Sa bienfaitrice raconte tout cela dans une vidéo partagée le 11 février 2026 sur TikTok et relayée par Parade Pets . La voici :

