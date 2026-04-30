Cette chienne abandonnée dans son igloo « coche toutes les cases » pour un homme en quête d'un compagnon calme et au cœur doux

Contre toute attente, Irises, chienne séniore laissée seule dans le désert, a finalement trouvé un foyer aimant où elle est aujourd’hui choyée. Sauvée in extremis puis prise en charge par un refuge spécialisé, elle a conquis le cœur de son adoptant dès leur première rencontre.

« Une chienne a été abandonnée dans le désert avec pour seul abri sa niche en forme d'igloo », pouvait-on lire dans une publication Instagram faite par Muttville Senior Dog Rescue, un refuge basé à San Francisco en Californie (Etats-Unis), et relayée par The Dodo .



Muttville Senior Dog Rescue

Elle ne s'éloignait pas du lieu de son abandon, pensant sans doute que sa famille allait revenir la chercher, ce que celle-ci n'avait évidemment pas l'intention de faire.



Muttville Senior Dog Rescue

Peu après, une personne bienveillante est intervenue. Elle s'est rendue à l'endroit indiqué pour secourir la chienne et l'a emmenée au refuge local. Toutefois, lorsque le personnel de cette structure d'accueil a découvert que la croisée Berger avait 8 ans, il a conclu qu'il aurait peu de chances de lui trouver un adoptant. C'est à ce moment-là que Muttville Senior Dog Rescue a été contactée.

Spécialisée dans la prise en charge de chiens âgés, l'association a tout de suite accepté de recueillir la rescapée, qui a été appelée Irises. Elle l'a rapidement confiée à une famille d'accueil, au sein de laquelle elle a révélé sa tendre personnalité.

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Muttville Senior Dog Rescue

« La plus belle chose qui me soit arrivée »

« Calme et douce, elle évolue dans le monde comme une petite bénédiction discrète, heureuse d’être aux côtés de ses humains, d'après Muttville Senior Dog Rescue. C’est une croisée berger absolument magnifique, avec l’âme la plus douce et le regard le plus tendre qui soient. »

Ce n'était pas la seule bonne nouvelle, puisque l'association a ensuite trouvé un adoptant pour Irises. « Un homme cherchait un compagnon de grande taille, calme et au cœur tendre. Irises cochait toutes les cases », s'est réjouie Muttville Senior Dog Rescue.



Muttville Senior Dog Rescue

La personne en question a rencontré la chienne, est tombée sous son charme et l'a adoptée dans la foulée. Son nouveau propriétaire dit qu'elle est « la plus belle chose qui [lui] soit arrivée ».

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