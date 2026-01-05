Seule contre l'avis de ses collègues, elle refuse d'abréger les souffrances d'un chiot paralysé à cause d'une forme grave du tétanos et réussit l'impossible

Les chiots sont beaucoup plus fragiles que les chiens adultes. Lorsqu’ils contractent certaines maladies graves, comme le tétanos, ils ont donc beaucoup moins de chance de survie. Pourtant, il y a quelques années, la petite Bunny a déjoué tous les pronostics !

Alors qu’elle était âgée de quelques mois seulement, l’adorable Bunny, une femelle typée Staffordshire Bull Terrier , a contracté le tétanos. Face à cette nouvelle, ses propriétaires n’ont pas souhaité s’en occuper davantage et ont donc décidé de l’abandonner au refuge le plus proche. Déjà très mal en point, la petite chienne ne pouvait plus marcher ni se nourrir. Ses muscles étaient tellement raides qu’elle n’avait plus aucune once d’autonomie… Lors de son arrivée dans la clinique, tous les vétérinaires présents ont conclu qu’il serait plus judicieux d’abréger les souffrances du chiot en pratiquant une euthanasie. Tous ? Non. Pas Ali Thompson.

© Ali Thompson

Quitte ou double

Sous le charme de Bunny et touchée par sa situation, la jeune femme a décidé de prendre la chienne sous son aile. “J’ai décidé que j’allais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer de la faire survivre”, avait-elle à l’époque déclaré dans un entretien accordé à The Dodo .

Afin d’offrir à Bunny un environnement plus stable et sain, Ali a décidé de l’emmener chez elle. Rapidement, elle lui a aménagé un petit coin douillet et s’est occupée de la surveiller 24/24h. Malgré la souffrance et la terreur d’être ainsi privée de tout son libre arbitre, la chienne s’est vite rendue compte qu’elle pouvait compter sur sa sauveuse. “Dès que j’entrais, sa queue commençait à fonctionner !”, avait dévoilé la vétérinaire.

Toute la vie devant

C’est au bout de 3 longues semaines de traitement intensif que Bunny a commencé à doucement retrouver l’usage de ses membres, jusqu’à pouvoir traverser le jardin sans aide un beau matin ! Finalement, la petite guerrière a fini par guérir complètement et n’a pas manqué de remercier Ali à coups de langues et de sauts joyeux. Évidemment, la vétérinaire n’a pas souhaité se séparer de la chienne et a décidé de l’adopter officiellement.

Aujourd’hui, Bunny a bien grandi. Elle mène toujours une belle vie aux côtés de sa sauveuse et désormais “maman”. Elle n’a gardé aucune séquelle de la maladie et peut faire toutes sortes d’activités comme du paddle, de la course à pied et de la natation !