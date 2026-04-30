Cette chienne aime tellement la pension qu'elle a décidé d'y retourner toute seule et à l'insu de sa famille (vidéo)

Folle de sa garderie, Keira a carrément pris la poudre d’escampette pour s’y rendre seule, au point de surprendre le personnel en débarquant sans prévenir. Une escapade aussi inattendue qu’adorable, qui s’est terminée par une journée de jeux improvisée avec ses copains.

Keira n'est pas du genre à sécher les cours, bien au contraire ; elle fait même tout l'inverse et va même à « l'école » lorsqu'elle n'est pas censée s'y rendre. L'école en question, c'est la pension canine Ulti-Mutt Academy, située à East Hampton dans le Connecticut (Etats-Unis) et qui est son endroit préféré.

La chienne en a fait la démonstration récemment et de manière spectaculaire, comme le raconte People .

Ce jour-là, il n'était pas prévu que Keira soit déposée à la garderie. Pourtant, Stephanie Bock, qui travaille dans cet établissement, l'a vue attendre devant la porte. L'heure à laquelle elle était arrivée la surprenait d'autant plus. « Cela s'est produit vers 11h45, et les admissions à la garderie se terminent à 9h30, explique-t-elle à Storyful. Nous avons donc tout de suite compris que quelque chose clochait ».



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Il s'est avéré que Keira venait de s'échapper de la maison de ses maîtres pour venir seule à la pension.

Dans une vidéo YouTube, on peut effectivement découvrir les images capturées par les caméras de surveillance extérieures et intérieures de l'Ulti-Mutt Academy, montrant la chienne alors qu'elle se tenait devant la garderie. Attendant sagement et remuant la queue, elle se dépêche d'entrer dès qu'on lui ouvre la porte.



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Etonnée de la voir arriver à ce moment-là, puis de constater qu'elle n'était pas accompagnée, elle l'a ensuite laissée rejoindre ses congénères dans le jardin.



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La suite n'a pas été révélée, mais on imagine que les responsables de la pension ont appelé ses propriétaires pour les informer de la situation. Keira a certainement profité de cette journée imprévue en compagnie de ses amis.

Voici la vidéo :

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