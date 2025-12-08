En emmenant sa chienne atteinte de paralysie au parc, elle avait peur de la voir esseulée mais un Husky l'a surprise et émue par son attitude (vidéo)

Touchante et pleine d’espoir, la récente vidéo partagée par une propriétaire sur TikTok montre la belle complicité née entre sa chienne handicapée et un Husky. Une rencontre inattendue qui rappelle à quel point les chiens savent faire preuve d’empathie et de bienveillance, même face à la différence.

Nicole, qui se fait appeler “@nicoleeetaylor” sur TikTok, est la maîtresse d’une magnifique chienne Berger Allemand répondant au nom de Sasha. Cette dernière est paralysée des pattes arrière, mais dispose d’un chariot sur-mesure pour lui permettre de marcher et courir librement.

Sa propriétaire l’a récemment emmenée au parc canin. Sasha était ravie de pouvoir s’amuser à sa guise sur la grande étendue d’herbe, mais son humaine se demandait si elle allait pouvoir se faire des amis parmi ses congénères. Elle avait peur de la voir rejetée par ses semblables en raison de son handicap.



Nicole était donc loin de s’attendre à la réaction d’un autre chien qui, au lieu d’ignorer Sasha, a décidé de venir à sa rencontre. Ce Husky Sibérien est, en effet, arrivé en remuant la queue et a commencé à la suivre. Il s’est même mis à l’imiter, reniflant les mêmes endroits qu’elle, par exemple. Sasha donnait l’impression de ne pas trop savoir ce qu’elle devait penser du comportement de son ami du jour, comme si elle était tout aussi surprise que sa propriétaire, mais elle l’a laissé faire et a continué de profiter de ce moment.

Nicole en a été émue. “Je pleure, car ce bébé a fait de son mieux pour jouer avec ma chienne handicapée”, peut-on effectivement lire dans la vidéo montrant la scène et qu’elle a partagée le 3 novembre 2025 sur TikTok.

Une séquence devenue virale, ayant généré près de 500 000 vues

“Leur âme veut continuer à se battre”

Dans une autre vidéo, postée le 6 novembre, Nicole a expliqué que Sasha était atteinte de myélopathie dégénérative. Il s’agit d’une maladie neurologique progressive qui affecte la moelle épinière du canidé et peut donc lui faire perdre l’usage de l’arrière-train. Elle est comparable à la sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot, chez l’humain.

Cette dernière publication de Nicole était en réponse au commentaire d'une internaute, qui indiquait que son chien souffrait de la même chose.

Cette dernière publication de Nicole était en réponse au commentaire d’une internaute, qui indiquait que son chien souffrait de la même chose. “Leur corps les abandonne peut-être, mais leur âme veut continuer à se battre”, a ajouté celle-ci.