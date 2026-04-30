« Il me donne la liberté », un Labrador d’assistance permet à un homme atteint de démence précoce de retrouver son indépendance (vidéo)

Récemment, la vie de Brian Woodley, un habitant de Bradford (Angleterre) atteint de démence précoce, a pris un nouveau tournant grâce à Loki, un jeune Labrador d’assistance. En quelques jours seulement, ce compagnon pas comme les autres est devenu pour lui un pilier du quotidien, en réduisant son anxiété et en lui redonnant toute son autonomie.

À Bradford, en Angleterre, Brian Woodley a eu du mal à accepter son diagnostic de démence précoce et les changements que cela impliquait dans son quotidien. Lorsque sa femme, Keely, lui a proposé d’adopter un chien d’assistance, il s’est d’abord montré hésitant. Mais il a fini par l’accompagner au chenil où Loki, un jeune Labrador formé spécialement pour ce rôle, attendait.

Dès leur rencontre, le lien a été immédiat : « Loki s’est dirigé droit vers lui et [...] ne l’a quasiment plus quitté depuis », raconte Keely au Telegraph & Argus. Installé chez eux depuis 2 semaines seulement, le toutou est déjà devenu un véritable soutien, au point qu’ils n’imaginent plus leur vie sans lui.

Un chien d’assistance aux multiples rôles

Formé au centre spécialisé Hillside Paws for Life, dans le Derbyshire, ce chien d’assistance a appris à répondre à de nombreux besoins du quotidien : ouvrir des portes, utiliser des ascenseurs, actionner des boutons ou encore rapporter des objets et des médicaments.

Il est également entraîné à détecter les situations d’urgence, à signaler certains problèmes de santé par des aboiements, à reconnaître les signes d’anxiété et à rester attentif aux dangers environnants, comme les alarmes ou les sonnettes.

© Telegraph & Argus

Loki est ainsi devenu un précieux soutien au quotidien face aux bouleversements liés à la maladie qui a contraint Brian à abandonner son entreprise et à perdre une partie de son autonomie.

Un soutien qui a transformé la vie de Brian

Au-delà de l’aide pratique, Loki est surtout devenu un véritable soutien émotionnel pour Brian, en réduisant son anxiété et son sentiment de perte d’indépendance.

En l’accompagnant dans ses tâches quotidiennes, ses sorties ou encore ses activités sociales comme le football, il l’aide à maintenir une vie active. Brian peut ainsi continuer à sortir, faire ses courses ou se promener en toute confiance, Loki veillant constamment sur lui et retrouvant même facilement le chemin du retour lorsqu’il se perd.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

© Telegraph & Argus

« Il me donne la liberté. Je peux l'emmener faire les magasins. Il veille toujours sur moi. Je recommanderais ces chiens à quiconque en a besoin. Ils devraient être plus répandus. », assure Brian.

Pour Keely, Loki est aussi une présence réconfortante, capable d’apaiser les moments difficiles et de ramener de la sérénité dans la maison.

A lire aussi : Un Leonberg d'un an en pleine croissance montre qu’il a déjà la taille d’un géant tout en restant affectueux et obéissant (vidéo)

Plus largement, cette histoire met en lumière un rôle encore méconnu des chiens d’assistance pour la démence, capables d’apporter non seulement de l’autonomie, mais aussi du lien et une véritable qualité de vie.

« Peu de gens connaissent les chiens d’assistance pour personnes atteintes de démence ; je n’en ai entendu parler qu’en faisant des recherches. Brian était déprimé d’avoir perdu son permis de conduire et je cherchais des moyens de le maintenir actif. », confie Keely. On ne peut qu’espérer que cette pratique se généralise à l'avenir afin d’aider davantage de personnes souffrant de cette maladie.