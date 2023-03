« Un chien à part » : Davy Lelair, amoureux du Teckel, parle de la race dans La Touche Animale

Cette semaine, Yoann Latouche a choisi de placer le nouveau numéro de La Touche Animale sous le signe du Teckel. C’est à Davy Lelair, éleveur de la race basé en Normandie, qu’il a demandé de parler de ce chien unique en son genre et dont les amoureux ont toujours été légion.

Diffusé mardi dernier en direct sur l’application Brut., cet épisode est disponible en replay que voici :

L’élevage Ilex Auréu's, établi à Cambremer dans le Calvados, est aujourd’hui une référence en matière de Teckel. Sa réputation n’est plus à faire, et la passion qu’a son fondateur Davy Lelair pour le Dachshund est bien connue dans le milieu.

Une passion qui s’était révélée chez lui alors qu’il avait 14 ans et qu’il accueillait à bras ouverts Olympe, une chienne qui l’avait comblé de bonheur. Dès lors, il savait que sa vie serait rythmée par les pas singuliers et survoltés de ces canidés aussi bas sur pattes que débordants de qualités.

Davy Lelair n’y va pas par 4 chemins ; pour lui, le Teckel est clairement « une race à part ». Très protecteur, courageux, affectueux et facétieux, « c’est un petit chien qui se prend pour un gros », indique le spécialiste. « Une fois qu’on connaît le Teckel et qu’on l’aime, on n’en change plus ».



Davy Lelair / Instagram

Les origines du Teckel

Davy Lelair est bien évidemment revenu sur l’histoire de la race, dont la paternité allemande ne fait aucun doute. Ses origines profondes pourraient toutefois remonter à l’Egypte antique, des chiens au corps long et aux membres courts ayant été représentés sur des hiéroglyphes, souligne l’éleveur.

Il a évoqué les différents apports ayant contribué à façonner le Teckel tel que nous le connaissons aujourd’hui : l’Epagneul Japonais pour la variété à poil long, le Dandie-Dinmont-Terrier pour celle à poil dur ou encore le Chien rouge de Bavière.

Les conseils de Davy Lelair aux acheteurs

Comme avec n’importe quel autre chien, il est indispensable de se renseigner dûment sur les spécificités de la race avant d’adopter ou d’acheter l’un de ses représentants. L’éleveur rappelle ainsi qu’il existe au total 9 variétés, en combinant les tailles (grand, nain et kaninchen) et les types de poil (ras, dur et long), et qu’il est important de choisir celle qui est susceptible de convenir au mode de vie du futur maître.

Ainsi, pour une famille vivant en appartement et avec des escaliers à monter, il vaut mieux se tourner vers les variétés plus petites, la montée des marches étant un exercice particulièrement nocif pour ce chien. D’ailleurs, les variétés naine et kaninchen sont les plus demandées, surtout depuis la pandémie de Covid-19.

Davy Lelair conseille également de visiter l’élevage et de discuter autant que possible avec son propriétaire, en ayant la possibilité de voir les parents du chiot à acheter.

Qu’en est-il de la santé du Teckel ?

Au chapitre santé, l’invité de Yoann Latouche a insisté sur la nécessité de prendre soin du dos du Teckel en évitant de lui faire faire des mouvements susceptibles de le fragiliser davantage. Comme évoqué plus haut, les montées et descentes d’escaliers sont à proscrire, tout comme les canapés, fauteuils et autres meubles pouvant amener l’animal à effectuer des sauts à répétition. Le principal risque est qu’il souffre d’une hernie discale.

A titre personnel, il indique avoir recours aux services d’une ostéopathe, notamment pour un de ses chiens séniors ayant été opéré. L’ostéopathie peut également aider à prévenir la survenue d’une hernie.

Le Teckel et les enfants

A qui la race du Teckel s’adresse-t-elle ? A tout le monde, assure Davy Lelair, qui ajoute que ce chien convient parfaitement aux enfants pour peu qu’on lui donne une éducation de qualité. L’éducation, justement, est aussi à faire du côté des tout petits ; il s’agit de leur apprendre à respecter l’animal, de leur faire comprendre qu’un chiot est fragile, mais aussi de les faire participer autant que possible aux tâches associées au chien, comme les repas. « C’est vraiment une race qui est amoureuse des enfants », dit l’éleveur canin normand.

Ce qui l’amène à l’aborder le caractère de ce quadrupède, réputé pour son côté forte tête. Le Teckel est effectivement un chien pouvant se montrer têtu par moments, d’où la nécessité de mettre d’emblée « les règles en place ». On a surtout affaire à un compagnon intelligent et qui « réfléchit avant de faire les choses ».

Que mettre dans sa gamelle ?

Volet alimentation du Teckel, Davy Lelair préconise une marque en particulier pour les chiots et durant toute la phase de croissance, les croquettes Royal Canin en l’occurrence. Le chien adulte peut, quant à lui, recevoir n’importe quel régime tant qu’il est équilibré et adapté à ses besoins, garantissant les apports nécessaires en nutriments de qualité. Qu’il s’agisse de repas de type BARF, de rations ménagères ou de croquettes, l’essentiel est que la composition soit en adéquation avec ce dont l’organisme du Teckel réclame.

Davy Lelair confie s’être orienté vers une alimentation constituée de viande crue et de légumes cuits pour ses chiens adultes.

Les projets de Davy Lelair

Le rassemblement de Teckels provenant de son élevage qu’il avait organisé en septembre 2022 à Cambremer avait été une grande réussite. 80 chiens et 180 personnes partageant son amour pour la race s’étaient donné rendez-vous pour une journée joyeuse et conviviale, entre goûter, dîner et danse notamment. Une expérience que Davy Lelair a annoncé réitérer cette année, même si les dates n’ont pas encore été fixées.

L’éleveur a d’autres projets en tête, dont un qui lui tient particulièrement à cœur et qui est la création d’une ferme pédagogique. Son souhait est d’y faire venir des enfants en situation de handicap et des personnes âgées afin qu’ils entrent en contact avec ses chiens, mais aussi ses autres animaux.



Davy Lelair / Instagram

En parlant de contact, ceux de Davy Lelair sont sur Facebook, Instagram et la plateforme Chiens de France, pour mieux connaître son activité et le Teckel.

Pour finir, un petit rappel concernant la Balade Educative Canine dédiée aux Teckels qui se tiendra le samedi 11 mars à partir de 9h30, boulevard Saint-Germain dans le 6e arrondissement de Paris. Cet Atelier organisé par Royal Canin et encadré par un éducateur spécialisé de My Pet Education proposera un bien joli programme : promenade éducative, master class sur le Teckel, collation, cadeaux… Pour vous inscrire à l’évènement, cliquez ici. Il ne reste plus que quelques places.

Le prochain numéro de « La Touche Animale » sera diffusé en direct sur l’application Brut., mardi 14 mars, à 19h. Le replay sera disponible sur Woopets.