De retour au refuge 6 ans après son adoption, ce chien sénior découvert errant remue la queue chaque fois qu'il voit un humain (vidéo)

Tango n'a rien perdu de sa gentillesse, même après un parcours particulièrement difficile. Désormais en sécurité au refuge, ce chien sénior espère surtout trouver le foyer aimant qui lui permettra de vivre une retraite heureuse et entourée.

Le retour au refuge constitue souvent un échec et une énorme déception pour un chien ayant été adopté. Dans le cas de Tango, en revanche, il est synonyme de sauvetage et d'espoir d'un nouveau départ, quand on voit à quel point ce chien sénior a souffert. Malgré tout, il n'a jamais perdu confiance en l'humain et affiche toujours une mine joyeuse dès qu'il en rencontre un.

Âgé de 10 ans, Tango a récemment été ramené au refuge de la Maui Humane Society, à Hawaï (Etats-Unis), 6 ans après avoir été adopté.

Cet épisode aurait pu le rendre triste et désespéré, mais ce n'est pas le cas ; au moins, dans cette structure d'accueil, il ne manque de rien et les bénévoles sont à ses petits soins. Chaque fois que l'un d'eux vient le voir, il l'accueille chaleureusement en lui adressant un regard plein de douceur et en remuant la queue.

C'est ce que l'on peut voir dans une vidéo particulièrement touchante, mise en ligne le 7 juin 2026 sur le compte TikTok « @cassondrachristman » et relayée par Parade Pets . La voici :

@cassondrachristman My heart breaks for Tango in so many different ways. Back at the shelter after 6 years, emaciated and now 10 years old and no one came to find him. What has happened to you buddy ???? he’s still happy as can be. Let’s find this sweet senior a home to live out his golden years in! He’s waiting at Maui humane society Adoption interest form is linked in my bio #fyp #adoptdontshop #rescuedog #shelterdog #hawaiitiktok ? Landslide (2017 Remaster) - Fleetwood Mac

Retrouvé errant et amaigri après avoir été adopté

Les mots doux, les caresses, les friandises et les jouets sont autant de motifs de joie pour ce chien qui n'a pas été servi par la chance.

En découvrant la vidéo, on peut constater d'emblée qu'il est très maigre, et pour cause ; il a été découvert errant avant son retour au refuge de la Maui Humane Society. Personne n'est venu le réclamer.

L'association hawaïenne espère lui trouver rapidement un adoptant, une famille aimante pour ses vieux jours, car il mérite de renouer avec le bonheur.



@cassondrachristman / TikTok

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L'info Woopets : pourquoi les chiens séniors sont-ils souvent les oubliés de l'adoption ?

Les chiens âgés passent souvent plus de temps en refuge que leurs congénères plus jeunes. De nombreux adoptants craignent des frais vétérinaires plus importants ou pensent, à tort, qu'un toutou sénior s'adaptera difficilement à un nouveau foyer.

Pourtant, les vieux canidés présentent aussi de nombreux atouts :

Ils ont généralement un caractère déjà bien établi et plus prévisible

Ils sont souvent plus calmes et moins destructeurs que les jeunes chiens

Dans la plupart des cas, leur éducation de base est acquise

Ils apprécient autant l'affection et la vie de famille que les chiens plus jeunes

Eux aussi méritent qu'on leur offre une chance de connaître un nouveau départ.