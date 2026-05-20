Inconsolable en l'absence de ses chiots, cette chienne retrouve sa joie perdue quand on les lui amène au refuge 5 jours plus tard

5 jours après avoir été prise en charge par un refuge de l’Arizona, Demi a enfin retrouvé ses chiots, découverts non loin de l’endroit où elle errait. La rencontre a immédiatement confirmé leur lien, offrant une scène d’une grande émotion avant que la petite famille ne soit placée en famille d’accueil en vue de l’adoption.

A Tolleson dans l'Etat de l'Arizona (Etats-Unis), un passant a découvert une chienne errante qui avait clairement mis bas récemment. Le bon samaritain a cherché ses chiots partout, mais ils étaient introuvable. Comme il faisait très chaud ce jour-là et que l'animal semblait épuisé, il a décidé de l'emmener au refuge local (Maricopa County Animal Care & Control).

A son arrivée, la chienne s'est effondrée à cause de la fatigue et de la chaleur. D'après son état et le nombre de puces trouvés sur son pelage, elle vivait dans l'errance depuis longtemps.



Maricopa County Animal Care & Control

« Elle était allongée par terre, en pleine lactation, donc elle devait probablement souffrir », raconte Kim Powell, responsable de la communication au refuge, à The Dodo .

Appelée Demi par l'équipe de Maricopa County Animal Care & Control, elle a reçu tous les soins nécessaires. Elle se portait mieux sur le plan physique, mais semblait agitée et triste. La raison de cette nervosité était évidente ; elle avait besoin de ses chiens, autant d'ailleurs que ces derniers avaient besoin d'elle.

Par chance, 5 jours après la prise en charge de Demi, 2 chiots ont été découverts seuls près de l'endroit où elle avait été trouvée. Les bénévoles espéraient qu'il s'agissait des petits de la chienne. Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir ; les lui présenter.



Maricopa County Animal Care & Control

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Dès que l'équipe du refuge a déposé la cage dans laquelle se trouvaient les 2 chiots dans le box de Demi, elle s'est animée comme par magie. Ces jeunes canidés étaient bien ses bébés.

« Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir la réunir avec ses chiots »

« La maman n’arrêtait pas de gémir et de pleurer dès qu’elle a vu les chiots », dit Kim Powell. Les petits rescapés ont tout de suite commencé à téter. Tout le monde était soulagé et ému en voyant cela.



Maricopa County Animal Care & Control

« C’est tout simplement un de ces phénomènes d’instinct maternel qu’il est extraordinaire de voir, confie Kim Powell. Et nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir la réunir avec ses chiots. »

Demi et ses chiots ont été placés en famille d'accueil et seront proposés à l'adoption quand ces derniers passeront le cap des 8 à 10 semaines d'âge.

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