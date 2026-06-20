Prise d'un malaise, ses appels à l'aide sont entendus par la chienne des voisins qui guide ses maîtres vers elle juste à temps

En entendant les appels à l’aide d’une voisine en grande détresse avant tout le monde, une petite chienne a permis une intervention rapide des secours et contribué à lui sauver la vie. Son comportement inhabituel a immédiatement mis ses propriétaires sur la piste d’une urgence dont ils ignoraient totalement l’existence.

Lillie Ann, une petite chienne de 4 ans, vit à Weston dans l'Etat du Wisconsin (Etats-Unis) avec ses propriétaires Karen et Robert Fandre. D'habitude, elle donne l'alerte lorsque son maître ne se sent pas bien. Récemment, elle a fait la même chose pour une personne étrangère à la famille et lui a probablement sauvé la vie, rapportait WSAW .

Karen et Robert étaient tranquillement assis dans leur salon à regarder la télévision quand Lillie Ann est devenue particulièrement agitée. Elle semblait chercher à sortir de l'appartement, mais aussi amener ses humains à en faire de même. Elle voulait clairement attirer leur attention sur quelque chose d'important.



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La voisine était blessée et incapable de se relever

Son propriétaire est sorti jeter un coup d'œil dans le couloir de l'étage, mais il n'y avait personne. La chienne est allée directement vers la porte de la voisine de palier.

C'est là que Robert a entendu les appels à l'aide désespérés de cette dernière. Elle était tombée, s'était blessée et ne parvenait plus à se relever. Lillie Ann était la seule à l'avoir entendue.

Les Fandre n'ont pas perdu de temps, sachant pertinemment que chaque minute comptait ; ils ont immédiatement appelé les secours. Une ambulance est arrivée peu après sur les lieux. Les secouristes ont prodigué les premiers soins à la victime sur place, puis l'ont transportée à l'hôpital.

« Nous savions dès le départ qu'elle avait quelque chose de spécial et nous en avons maintenant la certitude »

D'après le couple de retraités, la voisine devrait s'en remettre. Un heureux dénouement qui n'aurait pas été possible sans Lillie Ann.

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« De tous les chiens que nous avons eus, nous savions dès le départ qu'elle avait quelque chose de spécial et nous en avons maintenant la certitude », confie Karen Fandre à WSAW.