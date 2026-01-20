Interdite d'avion à cause de son apparence, cette chienne passe un test ADN révèle une surprise qui sauve ses vacances

Certaines apparences peuvent vraiment tromper. La petite Birdie, adoptée dans un refuge, a révélé à son maître une identité génétique bien différente de ce qu’il imaginait.

Birdie ne fait partie de la vie de Brett Miller que depuis quelques mois, mais elle la lui a déjà considérablement changée et embellie.

Cet habitant de Los Angeles (Etats-Unis) avait adopté la chienne croisée de 2 ans dans un refuge local en août 2025. Depuis, il se posait la question du croisement de races qui la caractérise, elle qui a une apparence assez “bizarre” d’après lui. Il en plaisante même souvent en la comparant à une “gargouille”.



@brettneyspears / TikTok

Brett Miller confie à Newsweek que l’adoption de Birdie, compagne pleine de qualités, est une merveilleuse expérience. “Elle est formidable en voiture, très attachée à sa famille, super sociable et joueuse”, dit le jeune homme de son amie à 4 pattes et au pelage noir.

Comme il voyage beaucoup, il voulait connaître le mélange de races de Birdie à la fois par curiosité et pour savoir s’il pouvait la faire monter à bord d’un avion, certaines compagnies ayant une liste de races exclues de leurs vols. Brett Miller suspectait Birdie d’être Pitbull en majorité, ce qui aurait posé problème vu que cette race fait partie de celles souvent refusées. Il a donc eu recours à un test ADN, et le résultat l’a énormément surpris.

“Je n'ai pas pu obtenir l'autorisation de mon vétérinaire pour qu'elle prenne l'avion, car on soupçonne qu'elle soit une Pitbull, et les Pitbulls sont une race interdite sur la plupart des grandes compagnies aériennes”, explique-t-il.

“Alors, ma mère m'a acheté un test ADN pour vérifier si elle était bien autant Pitbull qu'on le pensait, poursuit le Californien. Il s'avère qu'elle est principalement American Bully, puis Chihuahua et Loulou de Poméranie.”

Les résultats indiquent, en effet, que Birdie est une American Bully à 31 %, Chihuahua à 14 %, Loulou de Poméranie à 13 % et Caniche à 10 % notamment. La part de Pitbull dans son héritage génétique n’est, en fait, que de 4 %.

“Elle est 100% parfaite !”

Si les compagnies aériennes ne se basent pas sur ces tests ADN pour appliquer leur règlement en la matière, elles le font davantage sur l’apparence du chien et les risques pour sa santé, en particulier sur le plan respiratoire. Birdie n’ayant pas un museau court, elle devrait théoriquement être acceptée.

Son maître en a parlé dans une vidéo postée sur TikTok le 13 décembre 2025 et relayée par Newsweek. La voici :

“J'étais à la fois sous le choc et heureux, car cela signifiait qu'elle pouvait voyager en avion”, a-t-il déclaré.

La séquence a suscité de nombreux commentaires d’internautes, le meilleur étant sans doute celui-ci : “Elle est 100% parfaite !”