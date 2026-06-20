On lui donnait 6 mois à vivre, 2 ans après ce chien « revit » grâce à sa famille d’accueil et à des glaces pour chiens

Arrivé dans un refuge du Maryland en 2024 alors qu’il était un chien errant, Edward était dans un piteux état. Âgé, il titubait et avait du mal à se mouvoir, mais a été pris en charge par l’association Adopt a Homeless Animal Rescue qui lui a très vite trouvé une famille d’accueil. Auprès de Lindsay B. et sa famille, il a trouvé un second souffle, grâce à leur détermination à lui faire vivre le meilleur pour sa fin de vie. Avec des glaces pour chiens, de l’amour et de la douceur, 2 ans après, Edward a déjoué les pronostics.

Edward souffrait d’arthrite grave et de détérioration de la colonne vertébrale quand il a été trouvé errant. Les vétérinaires ne lui donnaient que 6 mois à vivre et il risquait l’euthanasie, mais l’association Adopt A Homeless Animal Rescue a décidé de le prendre en charge et de lui offrir une fin de vie aussi douce que possible.

La famille d’accueil idéale

C’est à Lindsay B. et sa famille qu’il a été confié, une famille d’accueil qui avait déjà œuvré plusieurs fois pour l’association.

« Notre dernier chien en famille d’accueil venait d’être adopté quelques jours plus tôt, et notre chien de cœur était décédé environ trois mois auparavant », expliquait Lindsay à The Dodo. « Nous n’étions pas prêts à adopter à nouveau, mais nous voulions continuer à accueillir des chiens en famille d’accueil et nous aimions particulièrement les chiens âgés. »

Lindsay B.

Malgré les multiples problèmes de santé dont souffrait Edward, la famille était déterminée à l’aider du mieux possible. Compléments alimentaires, traitements au laser, acupuncture, rien n’était de trop pour le soulager et s’assurer de son bien-être.

Le marchand de glaces

« Lindsay et sa famille ont ouvert leur cœur et leur foyer à Edward, qu’ils ont accueilli en tant que chiot en “fospice” [ndlr : contraction de foster home (maison d’accueil) et hospice], veillant à ce que chaque jour soit rempli d’amour et d’aventures. Ils ont même dressé une liste de choses à faire avant de mourir pour lui et ont coché, au fil du temps, des expériences incroyables ! » s’émouvait l’association dans un post consacré à Edward et publié en janvier 2025. Grâce à eux, l’aventure d’Edward était loin de toucher à son terme… Il savourait sa nouvelle vie, et ce qu’il préférait, c’était lorsque le marchand de glaces Mister Softee passait dans le quartier. La première fois, la famille a décidé de lui offrir une « pup cup » (glace pour chiens) pour lui faire plaisir. Et quelle ne fut pas leur surprise de découvrir qu’Edward adorait ça.

Depuis, à chaque passage du camion, Edward reçoit sa petite gâterie. « Il a très vite compris, dès qu’il entendait la musique, que le camion arrivait dans la rue. Il était tellement excité qu’il se précipitait en titubant vers le trottoir pour attendre sa glace… Le conducteur a désormais son “pup cup” prêt et le tend par la fenêtre pour Edward deux fois par semaine. »

Une famille pour la vie

Il y a plus de 2 ans, les vétérinaires ne donnaient guère plus de 6 mois à vivre à ce chien âgé, mais l’amour de cette famille, qui a finalement choisi de l’adopter de façon définitive, et quelques pots de glace ont permis à Edward de déjouer tous les pronostics. Il a beau être moins vif qu’un chien plus jeune, il n’en profite pas moins de la vie, comme le confiait Lindsay : « Il adore être dehors sous son arbre préféré, il adore nous accompagner partout où nous allons. Il adore rencontrer de nouvelles personnes et de nouveaux chiens, et bien sûr, c’est deux fois par semaine, quand le camion de glaces arrive dans la rue, qu’il est le plus excité. C’est de loin la marche la plus rapide et la plus longue qu’il effectue d’une traite. Apparemment, le secret pour inverser le vieillissement, c’est la glace. »

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Lindsay B.

L’info Woopets : peut-on vraiment donner de la glace à son chien ?