Sauvé d’un élevage destiné à la recherche scientifique, ce Beagle trouve du réconfort auprès du Bulldog Anglais de sa famille d’accueil (vidéo)

Goop est un adorable Beagle, qui a été sauvé en avril d’un élevage fournissant des chiens aux laboratoires. Aujourd’hui, il se reconstruit doucement dans une famille d’accueil en Floride (États-Unis) et trouve du réconfort auprès de Kevin, le Bulldog Anglais de ses bienfaiteurs.

Au cours du mois d’avril, de nombreux chiens ont été sauvés d’un élevage fournissant des animaux de laboratoire. Goop, un Beagle, fait partie des rescapés. À la suite de son sauvetage, il a été placé en famille d’accueil en Floride.

À son arrivée, la boule de poils était réservée et a mis du temps à sortir de sa coquille. Étant donné les épreuves subies, son comportement était tout à fait compréhensible. Toutefois, les bénévoles qui l’ont accueillie à bras ouverts ne sont pas les seuls à l’avoir aidée.

© @_thatdoggirl_ / TikTok (capture d'écran)

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« C’est comme si le Bulldog savait ce qu’il a vécu »

Comme le souligne Pet Helpful, Goop a pu compter sur le soutien de l’autre protégé de son foyer d’accueil, un Bulldog Anglais répondant au nom de Kevin. Lorsqu’il lui tient compagnie, le Beagle peut enfin se détendre. Les 2 chiens sauvés trouvent du réconfort l’un auprès de l’autre !

Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir Goop confortablement installé dans le canapé en train de savourer une bonne sieste contre son fidèle ami. Depuis sa mise en ligne, le clip a reçu plus de 27 000 mentions « j’aime ».

« C’est comme si le Bulldog savait ce qu’il a vécu. J’adore ça ! », commente une internaute. « Les chiens savent sentir quand quelqu'un a besoin de réconfort. Ils veillent les uns sur les autres », écrit une autre utilisatrice du réseau social. « Merci d'avoir montré à ce petit ange ce que signifient la gentillesse et l'amour », ajoute une autre personne touchée par cette tendre scène.

En attendant de trouver les adoptants de ses rêves, le petit Goop continue de savourer sa seconde chance en famille d’accueil… et surtout les siestes réconfortantes contre son fidèle ami à 4 pattes.

Le conseil de Woopets : comment adopter un chien de laboratoire ?

Les chiens de Laboratoire (généralement des Beagles ou des Golden Retrievers) n’ont souvent connu que les cages, les manipulations et un environnement strictement contrôlé. Ils sont généralement doux et non agressifs, mais peuvent être très craintifs lorsqu’ils découvrent la vie de famille. La plupart d’entre eux n’ont jamais marché dans l’herbe, entendu les bruits de la ville ou appris à vivre dans une maison.

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Pour adopter ce type de chien, il faut généralement passer par des associations spécialisées dans la réhabilitation des animaux de laboratoire ou encore la SPA. Avant de vous lancer, il est important d’évaluer votre disponibilité, votre budget et votre niveau de patience. En règle générale, un toutou issu d’un laboratoire doit tout apprendre (propreté, marche en laisse, interactions avec d’autres animaux, confiance envers l’humain…).

Les premiers jours qui suivent son arrivée, nous vous recommandons d’être présent à votre domicile pour l’aider à s’adapter progressivement à son nouvel environnement. La douceur, la routine et l’éducation positive sont importantes. Gardez en tête que certains petits rescapés progressent rapidement, alors que d’autres auront besoin de plusieurs semaines, voire mois, pour se sentir totalement en sécurité.