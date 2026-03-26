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Volé lors d’une intrusion au refuge, ce chien de 11 ans est retrouvé vivant après 18 mois d’absence


dans la catégorie Emotion

Disparu après un enlèvement, Bosco a été retrouvé vivant un an et demi plus tard à des dizaines de kilomètres de son refuge d’origine. Amaigri mais sain et sauf, le chien senior a enfin pu rentrer auprès des siens.

Illustration : "Volé lors d’une intrusion au refuge, ce chien de 11 ans est retrouvé vivant après 18 mois d’absence"
© SPA VesoulAgglo / Facebook

Bosco a enfin été retrouvé ! Ce chien de 11 ans est de retour au refuge franc-comtois d'où il avait disparu 18 mois plus tôt. Le personnel, qui l'avait longtemps cherché en vain, avait fini par perdre espoir avant de recevoir un appel inattendu de la part d'une structure d'accueil vosgienne, apprend-on via la rubrique « Mobilisation pour la cause animale » sur la plateforme MesOpinions.

Le canidé sénior avait été enlevé lors d'une « intrusion nocturne » au refuge SPA de Vesoul, à Dampvalley-lès-Colombe (70), en septembre 2024. Outre Bosco, les individus avaient volé 3 de ses congénères appelés Potter, Carl et Weasley. Ils avaient été récupérés au bout de quelques jours et même adoptés par la suite.

Illustration de l'article : Volé lors d’une intrusion au refuge, ce chien de 11 ans est retrouvé vivant après 18 mois d’absence
SPA VesoulAgglo / Facebook

Bosco, lui, restait introuvable malgré les incessants efforts de l'équipe de la SPA vésulienne. « Le système de sécurité n’étant pas à la pointe, nous sommes arrivés trop tard au refuge pour prendre les malfaiteurs la main dans le sac », peut-on lire sur la page Facebook de l'association.

Recherches sur le terrain, appels à témoins sur les réseaux sociaux et recours à différents moyens (drones à caméra infrarouge, chiens de pistage…) n'avaient rien donné. Le « papy de 9 ans à l'époque » s'étaient complètement volatilisé, au point que le personnel de la SPA VesoulAgglo le croyaient décédé.

Jusqu'à cet appel surprise de la SPA de Brouvelieures, près d'Epinal (88), leur annonçant qu'un chien dont les caractéristiques correspondent à celles de Bosco venait d'être recueilli. Il avait été découvert errant, amaigri, fatigué, endolori et portant un collier électrique, mais bien vivant.

Illustration de l'article : Volé lors d’une intrusion au refuge, ce chien de 11 ans est retrouvé vivant après 18 mois d’absence
SPA VesoulAgglo / Facebook

Une heure et demie de route plus tard, de joyeuses retrouvailles ont eu lieu entre le chien et ses amis de la SPA VesoulAgglo.

Il se repose et reçoit tous les soins dont il a besoin en attendant qu'on lui trouve une famille aimante.

Le conseil de Woopets : comment protéger son chien contre le vol ?

Au refuge comme à la maison, les chiens ne sont hélas pas totalement à l'abri d'un vol. Il est toutefois possible de les en protéger en :

A lire aussi : Sauvé de justesse du marché de la viande canine, ce chien courageux découvre la vraie vie et l’amour

  • Les identifiant par puce électronique : il s'agit, rappelons-le, d'une obligation légale. Elle permet de prouver qu'on en est propriétaire lorsqu'ils sont retrouvés quelque part.
  • Variant les trajets lors des promenades : pour ne pas s'exposer au risque d'embuscade de la part d'individus connaissant le parcours habituel.
  • Leur apprenant le rappel : utile lorsqu'un individu suspect s'en approche.
  • Vérifiant la sécurité chez soi : notamment les issues et la clôture.

D'autres précautions peuvent être prises, comme indiqué dans cet article.

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