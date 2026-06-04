Retrouvé enfermé dans un placard après le décès de son maître, ce Cocker longtemps négligé est transformé par son sauvetage

Après des années de souffrance, le décès de son maître et un sauvetage inespéré, Mr. Pickles reprend progressivement confiance grâce aux soins dont il bénéficie. Son état s’améliore de jour en jour, au point que ses protecteurs espèrent bientôt lui trouver une famille pour la vie.

La négligence, l'enfermement, le deuil, la peur… Mr. Pickles a traversé tout cela avant d'être secouru et de connaître enfin la sérénité. Le calvaire de ce chien avait pris fin avec son sauvetage le 7 mai 2026, rapportait WRAL .

Ce jour-là, les adjoints du bureau du shérif du comté de Chatham, en Caroline du Nord (Etats-Unis), sont intervenus dans une maison où ils ont découvert le propriétaire décédé. Ses 3 chiens, eux, étaient toujours en vie, mais dans un état déplorable. L'un d'eux, un Cocker Anglais, était enfermé dans un placard.

« C’est le pire cas de négligence que nous ayons jamais vu »

Il a été secouru par le service de gestion animale du comté (Chatham Sheriff’s Animal Resource Center) et confié à l'association locale Longleaf Animal Rescue, qui lui a prodigué les premiers soins.

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Chatham Sheriff's Animal Resources / Facebook

Pour Mary Lucas, fondatrice de l'organisation, « c’est le pire cas de négligence que nous ayons jamais vu ». C'est elle qui l'a nommé Mr. Pickles.

Les enquêteurs des services sociaux et ceux du bureau du shérif ont tenté, en vain, de contacter des membres de la famille du défunt pour qu'ils récupèrent le chien.

Ce dernier a été transporté à la clinique vétérinaire de Chapel Hill, dont le personnel s'est employé à lui retirer 5 kilogrammes de poils sales et emmenés pendant 5 heures. Ils l'ont également débarrassé d'une vieille collerette vétérinaire qu'il portait depuis une intervention chirurgicale ancienne.



Chatham Sheriff's Animal Resources / Facebook

Âgé approximativement de 6 ans, Mr. Pickles était négligé depuis des années, d'après Mary Lucas.

Grâce aux soins et à l'attention qu'il a reçus, le chien se sent nettement mieux et son attitude a changé. Lui qui ne se laissait pas toucher est devenu moins méfiant envers les humains. Il s'est même remis à remuer la queue.

« Cette capacité à se relever est remarquable »

« Voir un chien comme Mr. Pickles s'ouvrir peu à peu après tout ce qu'il a enduré en dit long sur la résilience des animaux, a déclaré Kate Reardon, coordinatrice des programmes du Centre de ressources animales du shérif de Chatham. Cette capacité à se relever est remarquable. »

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Le rescapé a subi un examen approfondi sous anesthésie. Durant la procédure, il a été traité pour une infection auriculaire et s'est vu retirer une tumeur découverte dans une oreille. En outre, des biopsies ont été effectuées sur d'autres grosseurs décelées et qui pourraient être des kystes.

Les bienfaiteurs de Mr. Pickles espèrent voir son état de santé s'améliorer suffisamment pour le proposer à l'adoption.