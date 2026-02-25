Cette chienne de troupeau qui allie autorité et tendresse prend sous son aile un chevreau venant d’arriver au monde (vidéo)

Heidi est une figure incontournable de son lieu de vie, une ferme située en Caroline du Nord (États-Unis). Lorsqu’elle n’est pas affairée auprès de ses moutons et de ses chèvres, elle assure dans son rôle de grande sœur protectrice. Un chevreau chanceux a pu en faire l’expérience.

Le rôle de chienne de troupeau, Heidi, Berger Bulgare, le connaît à la perfection. Sa maîtresse, Rebekah Horner, confiait à Newsweek à propos de sa chienne en disant qu’elle était la « matriarche » de la ferme Horner Acre Farms. Humains et animaux la respectent, et suivent ses instructions à la lettre. La chienne est d’autant plus respectable qu’elle sait aussi faire preuve de douceur envers les plus fragiles.

Une ferme bien protégée

Selon la maîtresse d’Heidi, « Les Karachans (autre nom pour les Bergers Bulgares) sont de redoutables protecteurs et sont excellents dans leur travail. Ils peuvent repousser les coyotes ». Au quotidien, la chienne a du travail car elle doit assurer la protection des moutons et des chèvres, possiblement concernés par un grand nombre de prédateurs.

@horner.acre.farm / TikTok

Une allure impressionnante, mais un cœur tendre

Il ne faut pas se fier à l’allure de la chienne, qui a de quoi impressionner ceux et celles qui se risqueraient à entrer dans la ferme sans y être invités.

Il faut cependant savoir qu’Heidi cache derrière sa carrure un vrai cœur tendre. Très douce avec ses protégés, elle a même un penchant pour la prise en charge des petits. « Le travail préféré d’Heidi, rappelait sa maîtresse, est de veiller sur les bébés ».

@horner.acre.farm / TikTok

Un chevreau bien chanceux

« Douée avec tous les bébés », la Berger Bulgare a eu la belle opportunité de s’occuper d’un chevreau de 2 jours. Le tout jeune animal aurait pu avoir peur de l’imposante chienne, mais la magie a opéré tout de suite entre les deux.

Une vidéo, postée sur le compte TikTok « @horner.acre.farms » a offert la possibilité aux internautes de contempler une émouvante scène de tendresse entre Heidi et son protégé du moment. C’est une grande sérénité qui se dégage des images. Le chevreau semble avoir trouvé la parfaite place au creux de sa gardienne. Avec son regard apaisé cette dernière prouve aux internautes qu’elle est parfaitement à sa place, dans le rôle qu’elle préfère.

Animaux comme humains ont bien de la chance de partager le quotidien de cette chienne sur qui l’on peut définitivement toujours compter.