Touché par le sort d'un chiot déterminé à attendre sa mère là où elle a perdu la vie, un passant inquiet décide lui venir en aide !

Orphelin après qu’un accident de la route a emporté sa mère, un chiot a reçu l’aide d’un passant, puis celle d’une association. Pris en charge, nourri et soigné, il a eu droit à un tout nouveau départ dans sa jeune vie.

La semaine dernière, l’association Paws 4 Hope publiait une vidéo (ci-dessous) sur son compte YouTube montrant le sauvetage réalisé par ses bénévoles, celui d’un chiot orphelin.

Comme le rapporte I Love My Dog So Much, le petit chien en question avait perdu sa mère, mortellement percutée par une voiture. Un habitant l’avait remarqué et avait pris l’habitude de lui laisser quotidiennement à manger et à boire, comme il le faisait pour tous les chiens errants qu’il rencontrait.

La personne en question avait constaté que le chien se tenait tous les jours au même endroit, comme s’il attendait le retour de sa maman disparue.

Peu après, l’équipe de Paws 4 Hope a pris connaissance de cette histoire et s’est rendue sur les lieux pour venir en aide à ce chiot. Ils l’ont facilement localisé et l’ont emmené à bord de leur véhicule, où le jeune canidé, bien qu’un peu apeuré, semblait soulagé de profiter d’un peu de chaleur.

Le chiot, qui a été appelé Baby, a ensuite été vu par le vétérinaire. Il a été vacciné, vermifugé et traité contre les tiques et les puces. Heureusement, le petit quadrupède ne souffrait d’aucune maladie grave.

Après une bonne nuit de sommeil au refuge, il a laissé libre cours à son attachante personnalité, décrite comme joyeuse, énergique et joueuse.

Baby n’a pas dû patienter bien longtemps avant de trouver une famille aimante. Au bout de quelques jours, l’animal a, en effet, été adopté. Il n’a désormais plus rien à craindre et est prêt à croquer sa nouvelle vie à pleines dents.

