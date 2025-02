Un adorable toutou trouve un billet en pleine balade et ses humains décident de le gâter pour le récompenser (vidéo)

Les chiens ont un flair extraordinaire, on le sait. Mais saviez-vous qu’en plus de suivre des pistes de gibier, retrouver leurs jouets ou chasser les mulots sous la terre, nos amis les canidés peuvent aussi débusquer des billets ? C’est en tout cas ce qu’a découvert le propriétaire de Simon alors qu’il se dépêchait de rentrer d’une balade pluvieuse…

En voulant accélérer le pas pour vite rentrer à la maison, le papa de Simon a bien failli passer à côté d’une petite fortune… Alors que maître et chien finissaient leur balade, le petit Corgi a repéré une forme étrange flottant dans l’eau parmi les feuilles mortes. Immédiatement, Simon a stoppé sa balade pour aller voir cette chose de plus près. Il faut croire qu’il a compris qu’il s’agissait de quelque chose d’important puisqu’il l’a prise dans sa gueule. Ignorant de quoi il s’agissait exactement, son humain lui demande rapidement de lâcher sa trouvaille. Lorsque Simon dépose le billet sur le rebord du trottoir, son maître est sous le choc ! “Mais qu’est-ce que c’est ? Ce serait pas un billet de 50 dollars ?!”, s’exclame-t-il avant de ramasser l’argent précipitamment.

Une vidéo qui a fait le buzz

Toute la scène a été filmée puis postée sur le compte TikTok de la maîtresse de Simon. En une semaine à peine, la séquence est devenue complètement virale. Elle a amassé plus de 25 millions de vues et plus de 3,5 millions de likes ! Par ailleurs, elle a été relayée par de nombreux médias dont Newsweek. Dans les commentaires, les internautes sont tous tombés sous le charme de cette adorable boule de poils capable de repérer des billets dans la rue. “Il ne vous reste plus qu’à l’emmener à l’animalerie pour lui acheter 50 dollars de friandises !”, s’est amusé l’un d’entre eux.

Une récompense à la hauteur

Dans une vidéo postée quelques jours plus tard, on peut voir Simon en route vers l’animalerie avec sa maman et son papa. Pour remercier leur toutou de cette trouvaille inattendue, le couple a en effet décidé de gâter le petit chien. Dans la séquence, on peut voir l’adorable boule de poils se choisir un nouveau panier et quelques nouvelles peluches telles qu’un agneau géant et un doudou en forme de boisson. “Voilà de l’argent intelligemment dépensé !”, s’est exclamé un internaute ravi dans les commentaires. Tout le monde est heureux de savoir que Simon a été généreusement récompensé pour sa trouvaille et désormais, ses parents croisent les doigts à chaque balade pour que le flair du Corgi fasse à nouveau des merveilles !

© @hannnnnnnab / TikTok