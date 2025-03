Un chien abandonné dans un carton scellé prend une belle revanche sur son sort en enchaînant les voyages autour du monde (vidéo)

De l’abandon à une vie heureuse et passionnante, faite d’aventures, de rencontres et de découvertes… C’est le fabuleux parcours d’Elko, un petit chien qui a désormais une famille qui l’aime et est à ses petits soins. Une vidéo partagée sur Instagram offre un petit aperçu de ce à quoi ressemble son existence désormais, à mille lieues de l’acte inqualifiable dont il avait été victime avant son sauvetage.

Elko revient de loin et prend une belle revanche sur le sort qu’on lui avait réservé. Considéré et traité comme un indésirable par son ancienne famille, il est un membre aimé de celle qui est la sienne aujourd’hui.

Ce chien avait été découvert abandonné dans un carton scellé avec du ruban adhésif, dans l’une des rues de Los Angeles en Californie. Il avait été secouru à temps, puis confié à une famille d’accueil. A l’époque, son maître n’était censé le garder et s’en occuper qu’à titre provisoire, le temps qu’on lui trouve une maison pour toujours. Il avait toutefois succombé à la tentation du « foster fail » et l’avait donc lui-même adopté.

Depuis, le petit canidé au pelage blanc coule des jours heureux. Mieux encore, Elko est devenu un véritable globe-trotter, enchaînant voyages et découvertes à travers la planète.



C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo tirée du compte Instagram « awayonearth » qui lui est consacré et qui est suivi par plus de 2500 followers.

La belle vie après l’abandon

On voit Elko laper de l’eau dans un verre dans un salon d’aéroport, prendre fièrement la pose devant la pyramide du Louvre lors d’un séjour à Paris, attablé dans un luxueux restaurant en Autriche ou encore profiter d’une randonnée en famille dans les Alpes suisses.

Ces magnifiques images, qui ne représentent qu’un minuscule échantillon des destinations qu’il a pu connaître, sont accompagnées de ce message fort : « A la personne qui m’a enfermé dans une boîte et m’a jeté dans la rue, terrifié et tremblant. J’AI ETE ADOPTE ! Et maintenant je voyage à travers le monde et profite pleinement de la vie ».

Voici la vidéo en question, que relaie Parade Pets :

