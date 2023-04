Thundershirt : le gilet relaxant pour chiens qui révolutionne la gestion du stress canin

De nos jours, 85% de propriétaires de chiens considèrent leurs animaux comme des membres de la famille à part entière. Les maîtres s’intéressent de plus en plus à la qualité de vie de leur animal, et 80% d’entre eux déclarent que leurs chiens sont stressés par certaines situations du quotidien : le bruit des voitures, l’orage, les visites chez le vétérinaire, etc.

Face à ce constat, Ceva Santé Animale a décidé de lancer la gamme Thundershirt, gilets relaxants pour chiens. Ces accessoires originaux, efficaces et durables utilisent le principe de la pression douce : une approche innovante qui favorise le retour au calme des chiens anxieux.

Une réponse physique au stress

Le gilet Thundershirt assure un confort optimal à votre chien : il est confectionné à partir d’un tissu technique exerçant une pression douce et constante sur la cage thoracique, qui procure un effet relaxant immédiat à votre animal. Il peut donc être porté ponctuellement ou pendant plusieurs heures d’affilée, en fonction de ses besoins.

Cet accessoire est équipé d’un système breveté de sangles ajustables et se décline sous 5 tailles différentes :

XS pour les chiens de 4 à 6 kg ;

S pour les chiens de 7 à 11 kg ;

M pour les chiens de 12 à 18 kg ;

L pour les chiens de 19 à 29 kg ;

XL pour les chiens jusqu’à 50 kg.

Son utilisation est donc possible pour les chiens de tous les âges, dont les chiots. Son prix varie entre 42,50 € et 47,90 € selon la taille choisie. Les propriétaires soucieux du bien-être de leur animal peuvent se procurer le gilet Thundershirt chez le vétérinaire, en animalerie, ou sur les sites Internet spécialisés.

80% des propriétaires déclarent que leur chien est réceptif aux bienfaits de Thundershirt

Le succès de la gamme Thundershirt est foudroyant outre-Atlantique : depuis 2009, plus de 7 millions de gilets ont été vendus aux États-Unis. Ce produit innovant est apprécié de tous : chiens, propriétaires et professionnels du monde canin. De plus, 80% des maîtres déclarent que leur animal est réceptif aux bienfaits de Thundershirt. Ce gilet relaxant est devenu l’allié n°1 pour assurer le bien-être de son chien dans bon nombre de foyers.

« Nous savons que de nombreux propriétaires d’animaux en France sont à la recherche de solutions naturelles et efficaces pour aider leurs animaux de compagnie à mieux surmonter les situations stressantes. Nous sommes convaincus que Thundershirt peut aider à améliorer la qualité de vie de ces animaux et de leurs propriétaires en offrant une solution simple et accessible », a déclaré Audrey Astier, responsable des gammes comportement et bien-être chez Ceva Santé Animale.

Faire du bien-être des animaux une priorité

Après Feliway pour les chats et d’Adaptil pour les chiens, Ceva Santé Animale souhaite élargir son offre en présentant la gamme relaxante Thundershirt. Son objectif ? Fournir des solutions de santé innovantes pour tous les animaux afin de leur assurer le meilleur niveau de soins et de bien-être.

L’entreprise française, basée à Libourne (33), propose son savoir-faire dans le domaine du comportement et du bien-être canin depuis 1996. Elle est dirigée par des vétérinaires expérimentés et compte 6500 collaborateurs répartis dans 47 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur thundershirt.fr.