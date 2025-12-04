Consciente de vivre ses derniers instants en compagnie de son chien, cette jeune femme offre à son Golden Retriever un dernier souvenir féérique sous les illuminations (vidéo)

Le deuil animal est le moment que redoutent tous les propriétaires de boules de poils. Pourtant, lorsque l’on adopte un compagnon à 4 pattes, on signe volontairement pour le grand chagrin de notre vie. Makenzie Cann fait partie de ceux qui ont vécu ce douloureux moment en 2024, quelques jours seulement avant Noël…

Makenzie Cann est une jeune femme amoureuse des animaux qui a toujours vécu avec des chiens. Benny, un Berger Australien , partage sa vie depuis plusieurs années maintenant et, jusqu’à décembre 2024, le beau Raffi faisait également partie de la famille. Malheureusement, le Golden Retriever s’est éteint il y a un an, à quelques jours de Noël. Consciente qu’elle vivait ses derniers jours aux côtés de son fidèle compagnon, Makenzie a tenu à partager un maximum d’instants magiques avec sa moitié à fourrure. Dans le but de garder des souvenirs, elle a filmé ces beaux instants et les a partagés sur son compte TikTok . Parmi ces vidéos, une en particulier a beaucoup ému les internautes. La voici :

Rien d’autre que de l’amour

“Cette vidéo est un signe pour que vous vous assuriez que votre chien senior puisse voir les lumières de Noël cette année”, peut-on lire sur la séquence. On y voit le beau Raffi assis dans un chariot et tiré par son humaine. Si le toutou semble fatigué durant les premières secondes de la vidéo, on le voit petit à petit se relever et admirer avec de grands yeux émerveillés les magnifiques illuminations de Noël. Sapins, guirlandes, paillettes, arches colorées ou encore spectacle musical… tout est réuni pour que la famille au grand complet passe un moment inoubliable ! “J’ai pleuré…”, affirme simplement Makenzie en légende.

Rapidement devenue virale, la vidéo a été relayée par plusieurs médias, dont PetHelpful . Elle comptabilise plus de 2800 likes et plus de 29 300 vues !

Dans une autre vidéo, postée 2 jours plus tard, on peut également voir que Raffi a regardé sa chère humaine décorer le sapin de Noël pour la dernière fois de sa vie. Couché sur le canapé, il l’a regardé faire avec une tendresse infinie. Entre 2 poses de guirlandes, Makenzie prend toujours un petit moment pour venir caresser et embrasser Raffi. Dans l’arbre, elle a installé tous les jouets préférés de son chien afin de lui rendre un dernier hommage. “Quel toutou chanceux d'avoir eu toute sa vie remplie uniquement d'amour…”, assure un abonné ému. Peu après, Raffi s’est éteint pour toujours. Depuis, un autre Golden Retriever prénommé Brady a rejoint la famille. Selon Makenzie, c’est nul autre que Raffi qui leur a envoyé ce nouveau petit compagnon…

