Sauvée près d’une route très fréquentée, cette chienne terrifiée par le refuge trouve rapidement l'amour d'une famille (vidéo)

Isabelle est une petite chienne qui a été trouvée sur le bord d’une route très fréquentée à Las Vegas (États-Unis). Après 2 jours d’efforts pour réussir à l’attraper, son sauveur l’a emmenée au refuge de l’association Hearts Alive Village. La rescapée, stressée à son arrivée, a heureusement trouvé sa nouvelle famille pour la vie au bout de quelques jours.

Il a fallu 2 jours d’efforts à un bon samaritain pour réussir à attraper Isabelle et la mettre en sécurité. Comme le rapporte Newsweek, la petite chienne âgée errait sur le bord d’une route très fréquentée à Las Vegas.

À la suite du sauvetage, la boule de poils a été prise en charge par le refuge de Hearts Alive Village. Lors de sa visite de contrôle, le personnel a détecté une puce électronique d’identification. Mais l’histoire de cette jolie puce ne s’est pas terminée sur des retrouvailles heureuses, comme l’espéraient ses bienfaiteurs…

© @jackpotpaws / Instagram (capture d'écran)

Un environnement stressant

Lorsque l’équipe a réussi à contacter la propriétaire de l’animal, elle a appris qu’il avait disparu depuis 2 mois. Au cours de la discussion, elle a expliqué qu’en raison de sa santé déclinante, elle ne pouvait plus s’occuper d’Isabelle et a décidé de la céder au refuge.

À son arrivée dans la structure d’accueil, la chienne tremblait de tout son petit corps et restait cachée sous son couchage. Ses protecteurs ont eu le cœur brisé de la voir accepter son sort aussi nerveusement. Le refuge est généralement un environnement très stressant pour les animaux, à cause du bruit constant, des manipulations inhabituelles et de la perte de routine.

© @jackpotpaws / Instagram (capture d'écran)

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« Ça me brise le cœur »

Dans une vidéo publiée sur Instagram, on assiste à l’arrivée d’Isabelle qui semble complètement désorientée. « Je ne comprendrai jamais comment on peut prendre un animal et l'abandonner ensuite. Ça me brise le cœur », écrit une internaute. « J'ai le cœur brisé ! N'adoptez pas de chien si vous n'êtes pas prêt à vous engager pour la vie ! Pauvre petite âme triste. Je vais pleurer maintenant ! », ajoute une autre utilisatrice du réseau social.

Heureusement, Isabelle n’est pas restée longtemps au refuge. Au bout de 8 jours, elle a été transférée dans un autre centre d’adoption, où elle a été toilettée. Très vite, une femme l’a remarquée et en est tombée amoureuse.

Aujourd’hui adoptée, la petite chienne profite de la seconde chance qui lui a été offerte et sait qu’elle ne sera plus jamais abandonnée !

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Le conseil de Woopets : comment favoriser l’intégration d’un chien de refuge stressé ?

Accueillir un chien stressé de refuge demande patience et douceur. Aménagez-lui un espace calme avec un panier confortable et mettez en place des repères stables. Durant les premiers jours qui suivent son arrivée, évitez de le submerger. Laissez-le explorer son nouvel environnement à son rythme, respectez ses moments de retrait et ne forcez pas le contact.

Nous vous recommandons d’instaurer une routine rassurante pour les repas et les sorties, mais aussi d’utiliser une voix calme, des gestes doux au quotidien ; ainsi que des friandises alléchantes pour récompenser tout acte courageux (s’avancer près de vous, accepter une caresse…). Au fil du temps, la confiance s’installera. Si besoin, n’hésitez pas à demander conseil à un éducateur canin pour aider votre petit compagnon à reprendre confiance.