Elle adopte le doyen d'un refuge savoyard qui pourrait entrer au Guinness en tant que chien le plus âgé du monde

A 30 ans, Lazare pourrait bientôt devenir le chien le plus âgé du monde, et il connaît aujourd’hui une nouvelle vie après son adoption inattendue. En pleine forme malgré son âge exceptionnel, ce petit papy venu de Haute-Savoie est désormais candidat au record Guinness.

Le prochain détenteur du record mondial de longévité chez les chiens sera-t-il français ? Tim Bardin, directeur du refuge SPA Annecy Marlioz (74) dont Lazare est issu, pense que ce dernier a effectivement toutes ses chances et a lancé la procédure pour l'inscrire au célèbre Livre Guinness des records.

Epagneul Nain Continental, Lazare aurait ainsi fêté son 30e anniversaire le 4 décembre 2025. D'après les informations le concernant sur le LOF (Livre des Origines Français) et sa puce d'identification, il serait né le 4 décembre 1995.



SPA Annecy Marlioz / Facebook

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Pourtant, Tim Bardin et son équipe ne savent pas grand-chose du passé de ce chien. Le directeur n'a d'ailleurs pas caché sa stupéfaction lorsqu'il avait « été appelé pour un chien de 30 ans », confiant au Dauphiné Libéré avoir « cru à une blague ».

A cet âge et avec les besoins spécifiques qui y sont forcément associés, Lazare semblait avoir peu de chances d'être adopté, mais il a bien trouvé un foyer aimant, celui d'Ophélie en l'occurrence.

« Un bilan sanguin digne d’un jeune chien »

La jeune femme était venue au refuge haut-savoyard « un peu par hasard », peut-on lire sur la page Facebook de la SPA Annecy Marlioz. Elle était à la recherche d'un chien pour sa mère et est tombée sous le charme de « ce petit papi ».

Elle a fini par l'adopter le 18 avril 2026, offrant à cet Epagneul Papillon sénior un nouveau départ plein de tendresse.



SPA Annecy Marlioz / Facebook

Avec « un bilan sanguin digne d’un jeune chien », assure l'association dans son post, Lazare « reste en pleine forme » d'après Tim Bardin, et a encore probablement quelques belles années de bonheur à savourer aux côtés de sa nouvelle humaine.

Détrônera-t-il Bluey, qui reste à ce jour le chien ayant eu la plus longue vie (29 ans et 5 mois) selon le Guinness ? On le saura peut-être prochainement.

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L’info Woopets : comment le Guinness valide-t-il le record du chien le plus âgé ?

Pour homologuer un record de longévité chez un chien, l'institution Guinness World Records exige des preuves documentaires solides et cohérentes. L’âge doit être confirmé par des éléments officiels comme l’enregistrement au fichier national (type LOF ou équivalent), la puce d’identification, ainsi que des documents vétérinaires couvrant toute la vie de l’animal. Plus la traçabilité est complète, plus le dossier a de chances d’être accepté.

La procédure inclut également une vérification indépendante : les informations sont examinées par des experts et peuvent nécessiter des attestations signées (vétérinaires, anciens propriétaires, autorités locales…). En cas de doute ou d’incohérence dans les dates, le record peut être refusé, même si l’âge avancé semble plausible.

C'est ce qui s'était produit dans le cas de Bobi, chien originaire du Portugal et déchu de son record en 2024.