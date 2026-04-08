Opéré pour une sévère fracture grâce à 7 700 euros de dons, ce chien entame sa convalescence en attendant de trouver une famille d'accueil

Grâce aux milliers de dollars de dons récoltés, Rocky a pu bénéficier de l’opération dont il avait besoin, et celle-ci s’est parfaitement déroulée. Aujourd’hui en convalescence, le jeune Labrador cherche une famille d’accueil pour achever sa récupération avant son adoption.

Arrivé au refuge de la Spokane Humane Society, dans l'est de l'Etat de Washington (Etats-Unis), avec une sévère fracture à la patte, un chien répondant au nom de Rocky a pu être opéré grâce à la générosité du public suite à l'appel aux dons lancé par l'association. Cette dernière l'a annoncé le mardi 7 avril sur sa page Facebook.

Un peu plus d'un mois plus tôt, le 1er mars, la Spokane Humane Society partageait une publication où elle évoquait les cas de plusieurs chiens récemment admis au sein de la structure d'accueil. Parmi eux figurait Rocky, Labrador Retriever au pelage noir et âgé d'un an. Il avait le tarse fracturé, et la seule solution pour l'aider à s'en remettre était une intervention chirurgicale consistant à le doter d'une prothèse. « Pour un jeune chien de grande taille et actif, cette chirurgie offre les meilleures chances de mener une vie pleine et mobile », indiquait alors l'organisation.



Spokane Humane Society / Facebook

Le coût de cette opération était estimé à 9 000 dollars (7 700 euros environ). La somme en question a manifestement pu être réunie, puisque l'intervention a finalement eu lieu. Elle a même « été un succès », peut-on lire dans le post du 7 avril .



Spokane Humane Society / Facebook

Un bénévole s'est chargé d'emmener Rocky dans l'Etat voisin du Montana, où il a été opéré. A présent, le canidé, qui a « besoin d’environ 5 semaines supplémentaires de récupération », est à la recherche d'une famille d'accueil au sein de laquelle il pourra poursuivre sa convalescence et se préparer pour l'adoption.



Spokane Humane Society / Facebook

« Redevenir le chien actif et heureux qu’il est censé être »

Son détenteur temporaire aura à changer son attelle toutes les semaines, « l’aider à traverser cette période de récupération avec des activités à faible impact et du repos structuré » et « stimuler son esprit tout en limitant la fatigue physique ».



Spokane Humane Society / Facebook

« Rocky a déjà parcouru un long chemin, et cette dernière étape est cruciale pour qu’il puisse se rétablir complètement et redevenir le chien actif et heureux qu’il est censé être », conclut la Spokane Humane Society.

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Spokane Humane Society / Facebook