Appie, Malinois de la police blessé par balles lors d'un cambriolage, quitte la clinique sous les applaudissements après une opération réussie

5 jours après avoir été grièvement touché par balle en pleine intervention, Appie a quitté la clinique sous les applaudissements, sauvé grâce à une opération délicate. Le courageux Malinois, désormais hors de danger, pourrait même retrouver le service d’ici quelques mois, malgré les débats sur son avenir.

Opéré avec succès, Appie, le chien policier blessé par balle alors qu'il interpellait un cambrioleur, a pu sortir de la clinique vétérinaire 5 jours après l'attaque, rapportait WPLG Local 10 le jeudi 23 avril.

Le samedi 18 avril, dans le quartier de Lauderdale Manors à Fort Lauderdale en Floride (Etats-Unis), un cambriolage venait d'avoir lieu en fin d'après-midi. Les forces de l'ordre avaient alors déployé un important dispositif pour tenter de localiser le suspect. Ce dernier avait été repéré par la caméra thermique d'un hélicoptère tandis qu'il se cachait en haut d'un arbre.

Encerclé par les policiers, il avait décidé de sauter de l'arbre pour essayer de prendre la fuite. C'est là qu'Appie, Berger Belge Malinois de 4 ans, avait été lancé à sa poursuite par son maître, l'agent Guzman. Le fuyard lui avait alors tiré dessus avec une arme à feu volée, avant d'être intercepté par un autre canidé de la police.

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Une opération de 5 heures

Blessé, le chien avait été emmené aux urgences vétérinaires du Blue Pearl Pet Hospital. Il a subi une intervention chirurgicale complexe, ayant duré 5 heures. « Il y a eu une importante hémorragie et son rythme cardiaque a connu des changements potentiellement mortels », expliquait Dr Sagen Woolery, vétérinaire ayant dirigé l'opération. Cette dernière s'est, heureusement, très bien déroulée et le quadrupède a été sauvé.

Le Dr Woolery s'attend à un rétablissement complet sous 3 à 4 mois. « Nous espérons qu’il pourra reprendre le travail une fois cette période terminée », a-t-il ainsi déclaré.



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PETA demande son départ à la retraite et le remplacement des chiens policiers par des outils technologiques

Du côté de l'association de protection animale PETA, on espère, à l'inverse, qu'Appie sera mis à la retraite à l'issue de sa convalescence. Elle a, en effet, adressé une lettre dans ce sens à la police de Fort Lauderdale. Elle y a également réclamé le remplacement des chiens policiers « par des technologies de pointe, telles que des robots tactiques, des drones et/ou des spectromètres de masse portables ».

« C’est entièrement à la discrétion du maître-chien, a répondu Bill Schultz, chef de la police de Fort Lauderdale. Concernant Appie, son rétablissement et sa capacité à reprendre pleinement ses fonctions, nous lui laissons le choix. Pour l’ensemble du programme, nos partenaires animaux sont extrêmement importants pour notre agence. »

« Il est l’un des nôtres »

Le jeudi 23 avril, le brave Malinois a quitté la clinique vétérinaire sous les applaudissements. Il a, en effet, eu droit à une haie d'honneur formée par les membres du personnel soignant, des forces de l'ordre, mais aussi des habitants, dont des enfants.

Une scène émouvante que l'on peut découvrir à la fin de la vidéo ci-dessous, postée par la police de Fort Lauderdale sur sa page Facebook et montrant aussi la traque du cambrioleur, l'intervention d'Appie, son transport aux urgences :

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« La plupart des gens le considèrent comme un chien, mais lui, il est l’un des nôtres, a déclaré le sergent Don Geiger, de la police de Fort Lauderdale. C’est un membre de notre équipe. C’est un partenaire. »

« Appie représente ce que les forces de l'ordre ont de meilleur. Courage, loyauté, engagement indéfectible à protéger les autres au péril de sa vie », conclut, pour sa part, Bill Schultz.