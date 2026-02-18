« Imaginez être si petit ? », équipé d’une caméra, un Teckel nous fait découvrir un monde géant dans une vidéo immersive (vidéo)

Que peut bien voir un Teckel à quelques centimètres du sol ? C’est la question que s’est posée le maître d’Otto, en équipant son petit chien d’une caméra fixée sur le dos. Le résultat est surprenant : filmées à hauteur de pattes, les promenades les plus banales se transforment en véritables épopées !

Petit par la taille mais immense par le caractère, le Teckel est un petit chien audacieux qui a été habitué à affronter des endroits étroits et des adversaires bien plus impressionnants que lui. La vidéo d’Otto illustre parfaitement cet état d’esprit : équipé d’une caméra fixée sur son dos, cet adorable Teckel nous embarque dans son quotidien vu à quelques centimètres du sol.

Le monde vu d’en bas

Dans une vidéo relayée par DogTime, on suit ainsi le petit chien lors d’une de ses promenades hivernales sur des chemins enneigés. On réalise alors rapidement que, du point de vue d’un Teckel, tout semble démesuré !

© @ottothedachsy / Instagram

À travers les yeux d’Otto, les autres chiens paraissent même appartenir à un monde complètement différent, surtout par leur taille. Leurs longues pattes ressemblent à de véritables poteaux, et les gros chiens semblent 2 fois plus grands qu’en réalité !

La légende de la vidéo ironise : « Imaginez être si petit ? Et pourtant, les Teckels sont si vifs ! » Quiconque a déjà rencontré l’un de ces petits chiens sait que c’est on ne peut plus vrai !

« J'adore ce point de vue ! »

Les internautes ont été nombreux à réagir avec enthousiasme et tendresse aux aventures d’Otto dans la neige.

Beaucoup se sont reconnus dans le caractère intrépide du Teckel, à l’image de cet internaute qui raconte : « Mon Teckel de 14 ans a essayé de s’attaquer à un Husky sibérien l’autre jour. » Un autre spectateur a aussi rappelé avec humour que ces petits chiens étaient « aussi grands qu’un Dobermann à l’intérieur ».

La publication a également fait rire les internautes, notamment à cause des adorables oreilles tombantes d’Otto qui flottent au rythme de ses pas, un détail ajoutant encore un peu plus de charme à ces images insolites.

D’autres internautes ont d’ailleurs salué l’originalité de la vidéo : « J’adore ce point de vue ! J’essaie toujours de m’allonger par terre avec mon Teckel pour voir ce qu’il voit », a ainsi confié un utilisateur.

© @ottothedachsy / Instagram

Cette petite vidéo offre en effet une plongée unique dans le quotidien d’un Teckel et rappelle qu’il suffit parfois de changer de point de vue pour voir le monde tout autrement.