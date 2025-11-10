"Une nouvelle belle victoire" pour Alpha, le chien sauvé de la faim et des coups qui vit une seconde chance

Maltraité puis sauvé, Alpha commence enfin à entrevoir la douceur d’une vie sereine. Ce chien, dont le regard était autrefois empreint de peur et de douleur, découvre aujourd’hui le réconfort des gestes bienveillants et la promesse d’un avenir meilleur. L’association ayant pris l’animal en charge a donné de ses nouvelles.

Après la négligence et les coups, Alpha met le “cap sur une nouvelle vie”, peut-on lire sur le site d’ Action Protection Animale au sujet de ce chien qui renaît après son sauvetage. Une renaissance qui n’en est encore qu’à ses débuts, mais qui lui redonne espoir et foi en l’humain.

Nous vous parlions d’Alpha fin octobre. Il avait donc été sauvé de la maltraitance par l’association et la police. Son maître, habitant Saint-Gratien dans le Val-d’Oise, ne daignait même pas l’appeler par son nom. Ses hurlements de douleur avaient été entendus par les riverains, qui en avaient informé les forces de l’ordre.

Les policiers avaient découvert un chien “blessé, prostré, dont on peut compter chacun des os” et fait face à l’attitude hostile de son propriétaire, qui avait d’ailleurs été placé en garde à vue.



Action Protection Animale

Maigre, couvert de blessures et traumatisé, Alpha avait été pris en charge par l’équipe d’Action Protection Animale, qui s’est tout de suite mise au travail pour le soigner et l’aider à se sentir en sécurité et à surmonter sa crainte des humains.

Un voyage en train pour un nouveaux départ

Le 8 novembre, l’association a donné des nouvelles de son protégé, annonçant qu’il venait de quitter son refuge pour être transféré vers la structure d’accueil partenaire APAA Trégrom, dans les Côtes-d’Armor. Un voyage que le quadrupède a effectué en train et qu’il semblait apprécier, car il était “tout apaisé pendant le trajet, comme s’il avait enfin compris que le pire est derrière lui”.

Alpha ne peut pas encore être proposé à l’adoption dans l’immédiat, car il a besoin de reprendre du poids et des forces. Il est entre de bonnes mains et apprend petit à petit à se détendre. Pour Action Protection Animale, cette étape constitue “une nouvelle belle victoire”.