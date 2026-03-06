« Terriblement inquiet pour lui », un homme distribuant des prospectus pour retrouver son chien ne doute pas que celui-ci l’attend tout près (vidéo)

Lorsque Ranger a subitement disparu, son maître, Brody Gamble, a immédiatement remué ciel et terre pour le retrouver. Porte à porte, prospectus, avis sur les réseaux sociaux… C’est en faisant un tour du quartier pour demander à ses voisins s’ils avaient vu sa boule de poils que le jeune homme a finalement eu la plus douce des surprises.

La fugue d’un chien est toujours une expérience éprouvante, mêlée d’inquiétude et d’espoir. C’est exactement ce que Brody Gamble, un habitant du Texas (États-Unis), a vécu lorsqu’il a réalisé que son fidèle compagnon, Ranger, avait disparu.

Une disparition inquiétante

Dès que le jeune homme a remarqué que son Labrador noir de 2 ans n’était plus là, il a commencé à paniquer, craignant que Ranger ne puisse pas rentrer seul, qu'il se blesse ou qu'il se retrouve à la fourrière. Les heures passaient, sans nouvelles. « J’étais terriblement inquiet pour lui », a confié Brody à The Dodo.

© Brody Gamble

Le lendemain matin, alors que le toutou n’était toujours pas rentré, il a alors pris les choses en main en partant à sa recherche.

Brody a notamment demandé à sa communauté en ligne de l’aider à retrouver Ranger, et, dans l’espoir que quelqu’un le reconnaisse, il a aussi imprimé des prospectus à distribuer.

© Brody Gamble

Malheureusement, après 3 jours d’efforts, son fidèle compagnon restait introuvable, sans aucune piste concrète à suivre. Le jeune homme ne s’est pas découragé pour autant et a recommencé à distribuer des tracts dans son quartier. Et il a bien fait !

Des retrouvailles surprise

Brody se trouvait devant une maison à environ 400 mètres de chez lui, quand il a eu la meilleure des surprises : au lieu de trouver Ranger, c'est Ranger qui l’a retrouvé !

La vidéo de la sonnette de cette maison a capturé ces retrouvailles aussi douces qu’inattendues.

Stupéfait, Brody a tout de suite serré Ranger contre lui, heureux de le retrouver après plusieurs jours d’angoisse. « Ma réaction a été un immense soulagement et un grand bonheur », a-t-il déclaré. « J’étais vraiment triste de son départ, mais vraiment content de son retour », a-t-il également ajouté.

© Brody Gamble

Personne ne sait où le toutou se trouvait jusque-là, mais il était sain et sauf. De retour chez lui, il a été accueilli comme un roi. « Je lui ai préparé un bon petit steak et j'ai rendu son lit bien confortable », a assuré son maître.

C’est sa détermination à retrouver Ranger qui a mené Brody à l’endroit précis où il se trouvait et c'est certainement leur amour mutuel qui les a finalement réunis.