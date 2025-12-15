Promise à l’euthanasie, une chienne change la vie de centaines d’autres animaux grâce à une rencontre avec une jeune femme

Comme de nombreux chiens abandonnés, Junebug devait être euthanasiée faute de places dans son refuge. Une bonne étoile brillait heureusement au-dessus d’elle, lui permettant d’être sauvée in extremis. Un sauvetage marquant qui a bouleversé la vie de sa bienfaitrice en lui inspirant un beau projet de vie.

Aux États-Unis, ce sont 5,8 millions de chiens et de chats qui arrivent chaque année dans les refuges. Malheureusement, faute d’adoptants et de places, nombre d’entre eux sont euthanasiés. C’est le triste destin qui attendait Junebug, une adorable chienne recueillie par un refuge texan en janvier 2024. C’était sans compter une rencontre qui allait bouleverser sa vie et celle de son ange gardien…

Sauvée in extremis

En découvrant en ligne l’histoire de cette chienne probablement abandonnée après avoir eu plusieurs portées, Nicole Coukart, une habitante du Mississippi, a immédiatement été touchée. Malgré la distance qui les séparait et son impossibilité à se déplacer, la jeune femme de 26 ans était déterminée à l'aider. Mais le temps pressait : 3 jours après son arrivée au refuge, Junebug devait être endormie pour toujours si personne ne l’adoptait...

© @ncoukart / TikTok

« J’ai commenté la publication Facebook de sa photo en disant que j’étais intéressée par l’accueil d’un animal », a déclaré Nicole à Newsweek. « J’ai ensuite été contactée par une personne nommée Alex qui travaillait pour un refuge pouvant m’aider. J’ai donc rempli un formulaire de demande d’accueil et proposé de financer le transport de Junie jusqu’à chez moi. » C’est ainsi que Junebug a pu quitter le Texas, échappant au pire.

© @ncoukart / TikTok

Une belle source d’inspiration

Fragile et malade à son arrivée chez Nicole, la chienne a peu à peu retrouvé des forces et elle s’est vite adaptée à son nouvel environnement, s’entendant parfaitement avec les autres animaux. Si au départ Junebug ne devait être accueillie que temporairement, la boule de poils a rapidement conquis le cœur de sa bienfaitrice par sa douceur. Elle n’a donc pas tardé à être officiellement adoptée par Nicole qui partage depuis son évolution sur les réseaux sociaux pour promouvoir le sauvetage animal.

© @ncoukart / TikTok

Son histoire avec Junebug a d’ailleurs été pour elle une belle source d’inspiration puisqu’elle a créé sa propre association de protection animale avec Alex : Paws for Big Hearts Rescue.

« Grâce à Junebug, j’ai constaté de visu le nombre incroyable de chiens qui disparaissent chaque jour, simplement parce que les refuges sont pleins et qu’il y a un manque de personnes prêtes à les aider », explique-t-elle. « Junebug m'a inspirée à faire plus, et grâce à elle, j'ai créé mon propre refuge avec Alex pour donner une seconde chance aux chiens. Depuis, notre refuge a sauvé plus de 200 chiens : des chiens condamnés à l'euthanasie, trouvés errants dans les rues ou abandonnés par leurs propriétaires. Chacun a son histoire, et chacun porte en lui une étincelle d'espoir, tout comme Junebug. »