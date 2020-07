Séparés pendant 8 mois, les retrouvailles entre cette maman et ses 2 chiens sont féroces !

© Taryn Dennison

Militaire, la propriétaire de ce chien Husky Sibérien a dû en être séparée pendant 8 longs mois. A son retour, les retrouvailles ont été d’une rare intensité.

Bauer vit chez sa maman d’adoption depuis son plus jeune âge. Il est extrêmement attaché à elle et supporte très mal les moments où il est privé de sa présence. Pourtant, parce qu’elle sert dans les forces armées américaines, Taryn Dennison doit bien s’absenter régulièrement.

Un crève-cœur tant pour la jeune femme que pour le chien, que sa maîtresse décrit à The Dodo comme étant différent des autres représentants de sa race, le Husky Sibérien en l’occurrence. « Bauer n’est pas un Husky typique, il n’aboie pas et ne hurle que rarement », raconte-t-elle à son sujet. Elle ajoute qu’il adore dormir, est très câlin et essaie systématiquement de lui faire lancer ses jouets pour qu’il coure les chercher.

Quand elle a appris récemment qu’elle devait de nouveau être déployée, elle savait que les 8 mois de séparation s’annonceraient compliqués à vivre pour elle comme pour Bauer. Heureusement, sa colocataire et la chienne de celle-ci, Macie, l’ont aidé à mieux gérer son absence, mais elle lui manquait très clairement.

Taryn Dennison raconte notamment que, pendant son déploiement, elle a pu avoir Bauer en visoconférence à plusieurs reprises, mais qu’à chaque fois, le chien se mettait à la chercher désespérément dans l’appartement, jusqu’à s’endormir devant la porte de sa chambre.

Les 8 mois se sont écoulés et la militaire est enfin revenue à la maison. Comme le montre la vidéo ci-dessous, les retrouvailles avec Bauer ont donné lieu à de véritables effusions de joie.

« J’ai vraiment cru qu’il allait me faire pipi dessus, tant il était excité », confie Taryn Dennison. Macie lui a aussi fait la fête, comme on peut le voir.

Inutile de préciser que, les jours suivants, Bauer n’a pas quitté sa maman adoptive d’une semelle…