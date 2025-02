La toute première rencontre entre un chien adulte et son nouveau "petit frère" se transforme en effusion de joie (vidéo)

D’abord surpris, Meister s’est rapidement mis à manifester sa curiosité et son bonheur en présence du nouveau chiot de la famille. Celui-ci a, lui aussi, vécu ces présentations avec un grand bonheur.

On ne peut jamais prédire les réactions que peuvent avoir 2 chiens qui font connaissance. L’attitude qu’ils peuvent afficher l’un envers l’autre dépend d’une multitude de facteurs : leur degré de socialisation, leur éducation, la différence d’âge, l’endroit où la rencontre a lieu…

Une vidéo mise en ligne récemment sur Instagram nous permet justement de découvrir le moment où un chien en a rencontré un autre pour la première fois, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les présentations se sont très bien passées.

L’un d’eux est un Bernedoodle (croisé Bouvier Bernois / Caniche) adulte répondant au nom de Meister. L’autre est un tout jeune chiot de la même race. Ils appartiennent tous 2 à Castle Rock Bernedoodles, un élevage familial de Bernedoodles basé dans l’Etat du Colorado, aux Etats-Unis.

Meister est entré dans la pièce où se trouvait son nouveau « petit frère » et est tout de suite allé vers lui, curieux et joyeux de faire sa connaissance. Son jeune congénère montrait autant d’intérêt à son égard, et les quelques hésitations initiales ont rapidement laissé place à cette irrépréhensible envie de mieux connaître son vis-à-vis.



« La plus douce des présentations »

Tous 2 ont alors commencé à s’observer, se renifler et se tourner autour en remuant la queue. Ils ont adopté la posture de jeu typique chez les chiens ; corps aplati et arrière-train légèrement relevé. L’aîné s’est même positionné à plat ventre pour se mettre au niveau du chiot.

Le courant est instantanément passé entre Meister et le petit Bernedoodle, et c’est assurément une très belle amitié qui est née sous nos yeux. Les internautes, nombreux à avoir vu la vidéo, ont été conquis par ce moment de bonne humeur et de douceur.

« La plus douce des présentations. Ils se rencontrent pour la première fois », peut-on lire dans la légende accompagnant la vidéo partagée sur le compte Instagram consacré à l’élevage, « @castlerockbernedoodles », et relayée par Parade Pets. La voici :

