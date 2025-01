Malgré des débuts prometteurs, la première rencontre de ce Golden Retriever avec un bonhomme de neige ne se déroule pas aussi bien que prévu (vidéo)

Originaire de Nashville dans le Tennessee (États-Unis), Pearl est une jeune chienne Golden Retriever qui adore jouer dans la neige. Si elle s’est déjà amusée à essayer d’attraper des boules de neige lancées par son maître, la chienne n’avait encore jamais eu l’occasion de voir un véritable bonhomme de neige. C’est désormais chose faite…

La rencontre d’un nouvel ami

Une vidéo Instagram relayée par Tag 24 a capturé cette adorable scène hivernale. La première rencontre de Pearl avec ce nouvel ami des neiges est tout d’abord marquée par la joie et l’émerveillement de la chienne face à cet étrange personnage.

© pearl.the.golden.girl / Instagram

On la voit ainsi courir vers lui, puis autour de lui, remuant frénétiquement la queue de bonheur. La boule de poils enthousiaste se rapproche ensuite du bonhomme de neige afin de l’inspecter de plus près. Elle le renifle et semble de plus en plus sceptique. Pearl décide alors de gratter le ventre de ce drôle d’individu qui reste de glace. De plus en plus excitée, la chienne choisit soudainement de le brutaliser.

© pearl.the.golden.girl / Instagram

Quelle violence !

Après quelques coups de patte supplémentaires, Pearl réussit en effet à renverser sans ménagement le pauvre bonhomme de neige. Après son « crime », la chienne se précipite vers les vestiges enneigés du pauvre bougre, le renifle une nouvelle fois et lui vole son nez en carotte pour le manger !

« Attendez de voir ce que Pearl a fait à son premier bonhomme de neige », avait prévenu son propriétaire dans la légende de la vidéo. « Je ne pouvais pas croire à quelle vitesse elle avait fait ça. », avait-il ajouté.

Si l’homme de neige n’en est pas sorti indemne, sa rencontre avec Pearl a beaucoup amusé les internautes qui ont gratifié la vidéo de dizaines de milliers de « J’aime » et de centaines de commentaires.

« Je parie que ce bonhomme de neige pensait qu'il n'avait qu’à s’inquiéter du printemps », a par exemple écrit l’un des spectateurs. C’était, hélas, sans compter l’enthousiasme de Pearl…