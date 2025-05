Une chienne folle de joie en reconnaissant son livreur préféré venu lui rendre visite en dehors de ses heures de travail (vidéo)

Pin Pin, un adorable chien au pelage beige et blanc, vit en Malaisie avec son propriétaire. Comme beaucoup, ce dernier se fait parfois livrer des colis à la maison, et Pin Pin est toujours là pour accueillir les livreurs. Il y en a toutefois un qu’il attend particulièrement, Shopee, et avec qui il a noué un lien particulier.

Quand Shopee vient chez Pin Pin, il prend toujours le temps de le saluer : « Je parle toujours de ce chien à ma famille », ajoutait l’homme dans un témoignage relayé par Weird Kaya. Les 2 passent un petit moment ensemble, puis chacun repart de son côté, heureux d’avoir passé ce doux moment.

@brandyyap322 / TikTok

Une vidéo émouvante

Pour diverses raisons, cela faisait un certain temps que Shopee ne s’était pas rendu au domicile de Pin Pin et de ses proches. Il n’avait cependant pas oublié son meilleur ami canin et a décidé de lui faire une visite surprise récemment. Le livreur a proposé à sa famille de l’accompagner et tous sont partis à la rencontre du quadrupède.

Ce jour-là, Shopee ne portait pas son uniforme de livreur, comme il est possible de le voir sur une vidéo retraçant ce moment et postée sur TikTok. Pourtant, Pin Pin l’a immédiatement reconnu en le voyant arriver et était extrêmement heureux de recevoir sa visite : « Shopee est venu avec sa femme et ses enfants rendre visite à Pin Pin. Il a dit qu'il ne l'avait pas vu depuis un moment et qu’il lui manquait beaucoup… et Pin Pin lui manquait aussi », partageait la propriétaire.

Les internautes, qui ont visionné le clip à des milliers de reprises, étaient très touchés par ce moment émouvant. Certains l’ont même trouvé inspirant : « C'est ainsi que nous vivons tous. En nous aimant les uns les autres ! », écrivait une personne.