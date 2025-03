Au commissariat où il réconforte les policiers stressés, un chien fait l'objet d'une enquête pleine d'humour après la découverte d'une peluche éventrée

A Roseville, au nord-est de Sacramento en Californie, le commissariat local (Roseville Police Department) compte un membre spécial depuis juillet 2023. Il s’agit d’un chien, un Labrador Retriever répondant au nom de Butter et dont la mission consiste à réconforter les policiers soumis au stress.

La tranquillité – toute relative – de ce poste de police a récemment été troublée par une sombre affaire de singe en peluche éventré. Le primate gisait dans le couloir du commissariat, ses entrailles en polyfil éparpillées tout autour.



City of Roseville, California Police Department / Facebook

Qui avait bien pu commettre un acte aussi atroce ? Pour les enquêteurs, le suspect était tout trouvé.



City of Roseville, California Police Department / Facebook

D’autant plus qu’il a eu la maladresse d’apparaître sur l’une des photos montrant un officier alors qu’il sécurisait la scène du crime. Butter avait beau essayer de se faire discret, tout semblait le désigner comme coupable.



City of Roseville, California Police Department / Facebook

Les investigations sont en cours. Le chien n’est pas encore officiellement incriminé, mais ses moindres faits et gestes sont surveillés de près.

Sur sa page Facebook, la police de Roseville ne prend même plus la peine de cacher la suspicion qu’elle fait planer sur le quadrupède et ne respecte d’ailleurs pas le principe de présomption d’innocence. « Niveau de culpabilité de Butter : 100% […]. Butter est notre suspect n° 1 en ce moment, et le mobile reste un mystère », peut-on effectivement lire dans ce post relayé par The Dodo.

« C’est un coup monté »

Ce qui n’a pas manqué de donner lieu à une véritable levée de boucliers du côté des internautes indignés. Ils sont unanimes à prendre la défense du chien. Certains crient au complot, au faisceau d’indices créé de toutes pièces pour lui faire porter le chapeau. « C’est un coup monté. Je pense que le chat l'a fait », a ainsi réagi Terri Kass.

D’autres vont jusqu’à lui fournir un alibi en béton. « Butter était sorti avec moi pour nourrir les chats errants, a écrit Jade Deadrick-Adams. Il est non seulement innocent, mais aussi un membre exceptionnel de notre communauté ! »

City of Roseville, California Police Department / Facebook

Le Labrador finira certainement par être blanchi ou pardonné. Tout le monde en est convaincu. Ce serait tout de même la moindre des choses pour ce chien qui, depuis 2 ans, est « un compagnon précieux pour promouvoir et améliorer la santé mentale, offrant un soutien émotionnel et du réconfort aux personnes qui souffrent du stress, d’un traumatisme ou traversent une crise ».