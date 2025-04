Quand sa maîtresse rentre du travail, ce chien trouve toujours une façon adorable et un cadeau pour l’accueillir (vidéo)

Cowboy, un chien de type Pitbull, partage son quotidien avec sa maîtresse aimante, connue sous le pseudonyme @That3rdgengirl sur TikTok. À travers les différentes publications, les internautes découvrent une boule de poils adorable, mais surtout très attachée à sa propriétaire. Elle la couvre d’amour autant qu’elle le peut, à sa manière.

Cowboy est un chien extrêmement joyeux, qui profite de la vie aux côtés de sa famille. Il est rare de ne pas le voir la queue ballante sur les différentes vidéos publiées. Il est tout aussi rare de ne pas le voir solliciter l’attention de sa maîtresse, à qui il réclame fréquemment des câlins. Heureusement, cette dernière lui offre volontiers.

@that3rdgengirl / TikTok

Un accueil chaleureux

Les 2 semblent avoir noué un lien très fort. Si Cowboy le pouvait, il passerait certainement le plus clair de son temps blotti contre son humaine. Malheureusement pour lui, celle-ci a des obligations et doit le laisser quelques heures dans la journée pour aller travailler. Le toutou attend alors toujours son retour avec une grande impatience et, quand elle franchit le seuil d’entrée, il ne peut contenir sa joie.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la femme montre à sa communauté comment son chien l’a récemment accueillie. Il l’attendait patiemment sur le tapis quand il a vu sa voiture arriver. À cet instant, l’excitation a commencé à grandir en lui. Il s’est alors saisi d’une couette qui se trouvait à côté pour l’offrir à sa maîtresse. Une façon de lui souhaiter la bienvenue à la maison.

Les utilisateurs de la plateforme, touchés par la loyauté du quadrupède, ont réagi dans la section des commentaires : « C’est le meilleur moment de la journée », assurait l’un d’eux, « L'incarnation de la patience et de la loyauté », remarquait quelqu’un d’autre.

Nous ne pouvons qu’imaginer l’accueil chaleureux qu’a réservé Cowboy à son humaine préférée !