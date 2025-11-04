Secouru de la maltraitance, ce cheval connaît une seconde vie en tant qu’assistant des forces de l’ordre (vidéo)

Lors de leur sauvetage, les animaux souffrant de maltraitance connaissent un merveilleux changement dans leur vie. Pour certains d’entre eux, un second miracle peut également se produire ensuite. C’est la fabuleuse histoire de Maverick qui a finalement trouvé un nouveau propriétaire et un poste dans la police montée quelques mois seulement après avoir été secouru.

Nous sommes en août 2024, à Riverside en Californie (États-Unis). Là-bas, se trouve une propriété dont le possesseur a déjà été contrôlé à 2 reprises le mois précédent. Les autorités locales affirment s’y être déplacées et avoir constaté la malnutrition des animaux qui se trouvaient sur place. À chaque fois, la police a proposé au propriétaire de reloger les pauvres bêtes, mais celui-ci a toujours refusé. Il n’y aura pas eu de 3e fois.

En effet, lors d’un nouveau passage, les forces de l’ordre constatent que même l’eau fait défaut. À l’époque, le lieutenant Lesley Huennekens a ainsi expliqué auprès de News Channel 3 : “Nous nous rendons sur place et constatons que les animaux manquent d'eau – ou que l'eau présente sur place est impropre à la consommation. C'est une eau que vous ne donneriez pas à vos animaux”. Le propriétaire est alors arrêté pour maltraitance .

Au total, ce sont pas moins de 60 animaux qui seront sauvés ce jour-là, parmi lesquels, 4 chiens, 6 chiots, 45 volailles et 5 chevaux. Ces derniers ont tous été décrits comme étant en sous-poids, 3 cas étant plus graves que les autres.

Parmi les équidés, se trouvait Maverick, un cheval de 8 ans au moment des faits. Lors de son sauvetage, le cheval a aussitôt attiré l’attention de l’adjoint Bryan Hubbard qui a ressenti une connexion avec l’animal. Finalement, sous le charme, le représentant de la police a décidé d’adopter le cheval. Ce dernier a même intégré l’effectif de la police montée du comté de Riverside.

Une belle carrière de policier à 4 pattes attend désormais Maverick qui peut enfin oublier son triste passé aux côtés de son humain attentionné.