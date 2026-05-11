A 8 ans, il parcourt 53 km à vélo et récolte 1100 euros pour les chiens guides d'aveugles après en avoir rencontré un à l'école

A seulement 8 ans, Ollie a parcouru 53 kilomètres à vélo pour soutenir la formation de chiens guides d’aveugles, récoltant déjà plus de 1 100 euros pour l’association qu’il voulait aider. Touché par l’histoire d’un canidé qui n'est plus en mesure d'accompagner son maître atteint de cécité, l’enfant s’est lancé un défi bien au-delà de ses habitudes pour défendre une cause qui lui tient particulièrement à cœur.

Le Tour de France ne débute que dans un peu moins de 2 mois, mais on pourrait d'ores et déjà attribuer un maillot jaune honorifique à un petit garçon au grand coeur qui, outre-Manche, a mis sa passion du deux-roues au service d'une noble cause, celle des chiens guides d'aveugles.

Ollie n'a que 8 ans, mais cet habitant de West Bridgford, dans le Nottinghamshire (Angleterre), s'est signalé ce weekend en parcourant des dizaines de kilomètres pour récolter des fonds au profit d'une association formant des canidés accompagnant les personnes atteintes de cécité, rapportait le West Bridgford Wire le dimanche 10 mai.

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Chris Rhodes / JustGiving

Une distance 7 fois plus longue que celle qu'il parcourt habituellement

Son père Chris Rhodes a créé une cagnotte solidaire en ligne sur la plateforme JustGiving parallèlement au défi sportif que lui et l'enfant se sont lancé le samedi 9 mai. Ce dernier a consisté à pédaler sur 53 kilomètres, entre Grantham, dans le comté voisin du Lincolnshire, et West Bridgford. Un parcours qu'ils ont effectué ensemble.

D'habitude, les promenades d'Ollie à vélo ne dépassent guère les 8 kilomètres, mais l'écolier n'a pas eu peur d'augmenter considérablement la distance pour apporter sa contribution à une cause qui lui tient à cœur depuis sa rencontre avec Charlie.



Chris Rhodes / JustGiving

Ce dernier est le chien guide de Terry, et ce duo avait visité l'école primaire d'Ollie à plusieurs reprises pour faire découvrir aux élèves l'impact que ces animaux aux compétences et à l'entraînement bien spécifiques peut avoir sur les humains qu'ils épaulent au quotidien.

« Contribuer à ce que davantage de personnes puissent bénéficier du soutien exceptionnel d'un chien guide »

Récemment, Charlie est tombé malade et ne peut donc plus jouer ce rôle aux côtés de Terry, qui a dû revenir à la traditionnelle canne blanche. Ollie veut aider Guide Dogs, l'association ayant assuré l'apprentissage de Charlie, à former davantage de chiens guides.

« Je souhaite contribuer à ce que davantage de personnes puissent bénéficier du soutien exceptionnel d'un chien guide. Je m'entraîne dur tous les week-ends pour atteindre mon objectif », peut-on lire sur la page de la cagnotte.

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Chris Rhodes / JustGiving

A ce jour, le compteur des dons affiche un peu plus de 960 livres sterling, soit 1 110 euros environ.