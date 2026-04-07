L'adoption d'un ancien chien de sécurité permet de soigner ses graves blessures liées à un enfermement abusif (vidéo)

Maiden, un Malinois de 9 ans, a passé sa vie à protéger les humains. Mais derrière ce rôle courageux de chien de sécurité se cachait une vie solitaire, enfermée dans une petite cage, loin des câlins et des promenades. Aujourd’hui, grâce à une chaîne de solidarité exceptionnelle, il découvre enfin la douceur d’une retraite pleine d’amour et de liberté.

Dans la vie d’un chien de sécurité, tout est question de vigilance, d’obéissance et de travail. Chaque jour, ces toutous protègent, alertent et accompagnent les humains, toujours prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes. Mais derrière cette carrière exemplaire se cache parfois une vie solitaire, sans caresse, ni balade. C’est le cas de Maiden, un Malinois de 9 ans qui a longtemps manqué d’amour.

La triste réalité de certains chiens de sécurité

Comme beaucoup de Malinois, Maiden a passé sa vie au service de la sécurité des humains. Mais derrière ce rôle de chien vigilant se cachait malheureusement une réalité bien moins reluisante : enfermé dans un vari kennel trop petit pour lui, oublié dans un coin de la cuisine, il ne sortait que muselé et en laisse pour travailler.

© Brigade Animale Bénévole

Depuis que son propriétaire ne travaille plus, Maiden n’est presque plus sorti. Tel un vieil outil oublié, il passait ses journées à attendre, immobile, au point de souffrir de lésions au thorax et aux articulations, des douleurs liées à un maintien prolongé en position allongée.

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Heureusement, grâce à la détermination d’Arielle de l’association Brigade Animale Bénévole (B.A.B.) et à une chaîne de solidarité touchante, une lueur d’espoir est apparue : une place pour lui, et la promesse d’une seconde vie pleine de tendresse et de balades.

@brigadeanimalebenevole ???? SAUVETAGE SOLIDAIRE ???? ???? Sauvetage de Maiden par Animaux sans toit Maiden, ou la triste et banale histoire des chiens de sécurité, trop souvent relégués au statut de simple outil et non de compagnon de vie. ???? Maiden a 9 ans. Comme beaucoup de chiens de sécurité, c’est un malinois. Comme beaucoup aussi, malheureusement, il vit dans un vari kennel, une cage en plastique, trop petite pour lui, remisée dans un coin de la cuisine. De temps en temps, il en sortait, oui, mais muselé et en laisse, pour aller travailler. Quelle vie ! ???? Sauf que, depuis quelques mois, le détenteur de Maiden ne travaille plus, alors Maiden est devenu de trop et, mis à part pour une sortie pipi caca en bas de l’immeuble, il ne vit que dans sa cage, au fond de la cuisine, comme un vieil outil oublié. Le certificat vétérinaire fera état de nombreuses lésions au thorax et aux articulations, dues à un maintien en position allongée prolongé. Belle retraite, n’est-ce pas ? Les places sont dures à trouver pour les malinois, qui plus est de 9 ans et ancien chien de sécurité…. Mais, grâce à la persévérance d’Arielle et à une belle chaîne de solidarité, une place est trouvée ! En effet, Elodie est prête à l’accueillir ! Seul souci, elle se trouve à l’autre bout de la France. ???? Heureusement, grâce au travail acharné d’Arielle et à l’aide d’Anne de l’association Les Amis des Bêtes, une solution tampon est trouvée au sein de l’association Animaux Sans Toit. Maiden devra y rester quelques jours avant de redescendre dans le sud. Nos enquêtrices de choc, Natacha, Adeline et Axelle, conduisent Maiden auprès de Nadia, de Animaux Sans Toit, qui tombe immédiatement sous son charme. ???? Le coup de foudre est si immédiat qu’elle décide même de le prendre en charge définitivement, pour lui offrir une retraite dorée ! ?? Et comme vous pouvez le constater, il vit désormais une belle vie entouré de copains et avec plein de balades ! Un immense merci à Élodie, prête à repousser les murs pour l’accueillir, à nos enquêtrices Natacha, Adeline et Axelle pour leur travail formidable et le trajet, Anne pour le coup de main dans la recherche et, surtout, Nadia qui prend soin de Maiden. ???? Une plainte a été déposée. Ensemble, on est plus fort. ???? #rescuedog #malinois ? Rescue - Lauren Daigle

Enfin une retraite heureuse !

Seul souci : cette nouvelle vie s’ouvrait à l’autre bout de la France. Le toutou devait en effet se rendre depuis l’Oise jusqu’à Callas près de Draguignan dans le Var (soit environ 950 km). Les bénévoles se sont alors organisés.

« Grâce au travail acharné d’Arielle et à l’aide d’Anne de l’association Les Amis des Bêtes, une solution tampon est trouvée au sein de l’association Animaux Sans Toit. Maiden devra y rester quelques jours avant de redescendre dans le sud. », explique ainsi l’association Brigade Animale Bénévole sur son site internet.

Des enquêtrices de la B.A.B. ont réussi à obtenir la cession du toutou, avant de le conduire auprès de Nadia, de l'association Animaux Sans Toit, avant son grand départ dans le sud qui n’aura finalement jamais lieu…

Le coup de foudre a en effet été immédiat : Nadia a décidé de garder Maiden définitivement et de lui offrir une vie douce, entourée de copains et de longues balades. Aujourd’hui, le toutou profite enfin de l’attention, des câlins et de la liberté qu’il méritait depuis toujours. Un bel exemple de solidarité qui a permis de transformer la vie de ce chien exceptionnel.

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L’info Woopets : Quels sont les principaux besoins d’un Malinois ?

Attachant, vif et intelligent, le Berger belge Malinois est un chien de travail qui a besoin de stimulation quotidienne. Sans activité physique et mentale, il peut rapidement souffrir d’ennui, de stress ou de troubles physiques. Pour son bien-être, vous devez donc lui offrir chaque jour :