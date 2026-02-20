Alors qu'il refusait d'adopter depuis la perte de sa chienne malade, cet homme recueille définitivement un animal trouvé sur la route

« Je ne prendrai pas d’autre chien à moins qu’un chien me choisisse », affirmait ce propriétaire qui vivait encore le douloureux deuil de sa Labrador disparue un an plus tôt. À l’écoute des signes, lui et sa compagne ont fait une rencontre qui a permis d’agrandir à nouveau la famille, tout naturellement et en douceur.

Nick et son épouse Chelsea Rae sont encore submergés par l’émotion lorsqu’ils évoquent le décès de leur Labrador, Lucy. Pour le propriétaire en particulier, il était hors de question d’adopter un autre chien, du moins pas dans les circonstances habituelles. Se laissant porter par sa générosité et son grand cœur, le couple a fait la rencontre de Daisy, une chienne Bluetick Coonhound au regard profond.

Une porte entrouverte

Marqué par la fin de vie de sa chienne tant aimée, Nick ne se sentait pas prêt à faire de la place pour un nouveau chien, racontait Parade Pets. Si la conviction de l’homme était évidente, la porte n’était cependant pas complètement fermée. Imposant sa condition : « à moins qu’un chien me choisisse », le hasard de la rencontre restait possible.

@cheldearaebelcher / TikTok

Une date clé et un signe du destin

Ce jour-là, alors que Nick et Chelsea étaient sur la route, ils ont jeté un œil sur le bas-côté et ont constaté la présence d’une chienne errante dans un paysage quasiment désertique. Aucune parole n’a été échangée au sein du couple, et Nick a arrêté le véhicule pour aller à la rencontre de la Bluetick Coonhound visiblement abandonnée et mal-en-point.

Le couple a cru en un signe du destin et a pris les choses en main.

Une confiance évidente

Quelques friandises et paroles apaisantes plus tard, la chienne était à bord de la voiture du couple qui a pris le chemin de la clinique vétérinaire pour faire vérifier son état de santé et constater l’existence d’un mode d’identification.

Sans propriétaire, la chienne nommée Daisy a poursuivi sa route jusqu’au domicile du couple, joyeusement accueillir par Dozer, l’autre chien de la famille.

@cheldearaebelcher / TikTok

Une nouvelle page à écrire

Pour Nick, qui a écouté son cœur, il n’est pas question d’oublier Lucy, ou de la remplacer. Daisy avait besoin de lui, et elle a trouvé le foyer parfait, à un moment qui n’est pas dénué de symbolique.

Nick et Chelsea sont rassurés de constater que leur nouvelle protégée s’entend déjà très bien avec leur autre compagnon. Un nouveau chapitre joyeux et lumineux est sur le point de débuter pour cette famille.