Ce chien de refuge ne peut contenir sa joie lorsqu’un bénévole vient le chercher pour le promener (vidéo)

La vie des chiens de refuge n’a rien d’enviable. Ils doivent ainsi passer leurs journées entre 4 murs, à attendre qu’une famille accepte enfin de leur donner leur chance. Ils peuvent néanmoins connaître quelques parenthèses de bonheur, notamment lorsqu’un bénévole ou un employé leur permet de se dégourdir les pattes lors d’une balade. Certains d’entre eux se montrent alors particulièrement reconnaissants, à l’image de Brutus.

Malgré son nom, Brutus est un adorable toutou de 6 ans qui est arrivé au refuge Fulton County Animal Services (États-Unis) en mars 2024, grâce à la bienveillance d’une bonne samaritaine nommée Maddy Marsh. La boule de poils était alors attachée à l’arrière d’une maison abandonnée.

Pourtant, grâce à sa personnalité joyeuse, Brutus a rapidement attiré l’attention des visiteurs du refuge et, au bout de quelques mois seulement, il finissait pas être adopté. Hélas, le bonheur a été de courte durée, lorsque la pauvre bête a de nouveau connu l’abandon. Il a alors été ramené à son refuge d’origine. Megan Jones, de LifeLine Animal Project, déclare à Newsweek : “Les adoptants n'ont pas expliqué pourquoi il avait été ramené”.



© Stephanie Williams / Facebook

Toujours est-il que pour Brutus, ce “ retour à la case départ ” l’a énormément affecté. Merve Gurses, bénévole au Fulton County Animal Services, témoigne ainsi : “Au refuge, il semblait toujours très reconnaissant d'être entouré de gens, mais il avait beaucoup de mal à rester au chenil. On voyait bien que le stress du chenil commençait à l'affecter”.

Pour l’aider dans sa quête d’un foyer aimant, les membres du personnel mettent tout en œuvre. Ils ont ainsi créé une vidéo mettant en scène la boule de poils. On peut alors voir un Brutus fou de joie à la seule vue d’une laisse, synonyme pour lui d’une parenthèse de bonheur et d’évasion, loin de son triste quotidien au chenil.

