La propriétaire d'Oréo qui se filmait pendant qu'elle arrachait les poils de la chienne et lui mordait les babines reconnue coupable de maltraitance

Sa maîtresse l’utilisait comme casse-noix, la mordait et lui arrachait les poils… Non contente de la maltraiter de la sorte, elle se filmait et partageait les vidéos en ligne. La victime, une chienne répondant au nom d’Oréo, a été sauvée par l’association Stéphane Lamart et son ancienne maîtresse vient d’être condamnée par la justice.