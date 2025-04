En gestation et bientôt à terme, cette jolie chatte trouve refuge dans les locaux de la police montée pour mettre bas

On dit souvent que les animaux ont un sixième sens et les chats n’échappent pas à cette règle. Neigh Neigh en est d’ailleurs la preuve vivante puisqu’elle s’est réfugiée d’elle-même dans les locaux de la police montée de New York. Sur place, elle a trouvé un lieu sûr et des humains bienveillants.

Quelques jours après avoir trouvé refuge au milieu des chevaux et des policiers, Neigh Neigh a donné naissance à 3 adorables chatons. Bien traitée et bien nourrie, la jolie chatte blanche et grise s’est sentie assez à l’aise pour mettre sa première portée au monde. Mais rapidement, les agents de la police montée ont vite compris qu’ils ne pourraient pas s’occuper de la petite famille comme ils le voudraient. Ils ont donc contacté Meagan, présidente de l'association PuppyKittyNYCity pour prendre en charge les 4 boules de poils. Une fois sur place, la jeune femme n’a pas mis bien longtemps avant de gagner la confiance de la jolie maman et de ses rejetons.

© PuppyKittyNYCity

Une maman “protectrice”

En quelques minutes, Meagan a préparé un espace confortable avec de la nourriture, de l'eau fraîche, des jouets et un petit lit où la mère pouvait se sentir en sécurité avec ses chatons. Mais bien qu’elle affiche un air heureux, Neigh Neigh a, dans un premier temps, refusé de quitter ses petits, se privant ainsi de nourriture. “Elle est très protectrice envers eux. C’est une très bonne maman”, a assuré Meagan auprès de Love Meow.

Heureusement, sa maman d’accueil lui a très vite donné confiance et la chatte a finalement accepté que Meagan l’aide à prendre soin de ses petits. Pour l’un d’entre eux, renommé Trotter, il a fallu complémenter son alimentation. “Des bébés comme eux n'arrivent pas comme ça dans les refuges, prêts à être adoptés. Ils ont besoin de soins permanents, d'être nourris au biberon ou d'être avec leur mère pour survivre. Être famille d'accueil est une expérience unique. C'est la seule façon de voir ces petits bébés grandir, de nouveau-nés sans défense à chatons joueurs et épanouis”, s’est émerveillé l’américaine.

© PuppyKittyNYCity

Aujourd’hui, Neigh Neigh se sent parfaitement chez elle, en sécurité. Elle a délaissé son nid étroit pour s’établir dans une pièce plus grande, recouverte de couvertures douces et douillettes. Trotter, Canter et Gallop évoluent à la perfection et pourront, dans quelques semaines encore, être disponibles à l’adoption.

Depuis, 2 autres chatons abandonnés sont arrivés au refuge. Consciente du formidable instinct maternel de Neigh Neigh, Meagan essaye de faire en sorte que cette dernière accepte les petits orphelins. “Ces petits n'ont qu'un ou 2 jours. Être avec une maman, c'est mieux. On essaie de voir si Neigh Neigh va les accepter. Je pense que oui parce que c'est une très bonne maman”, a-t-elle conclu.

A lire aussi : Le coeur d'une jeune femme fond pour un chaton errant trouvé sur sa route et elle comprend vite qu'ils étaient faits l'un pour l'autre (vidéo)

© PuppyKittyNYCity