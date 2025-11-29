Dès qu'il plonge ses pattes dans l'eau, cet imposant croisé Berger Allemand voit les carpes Koï se précipiter vers lui (vidéo)

Les amitiés inter-espèces ne sont pas rares, notamment chez les chiens. On peut ainsi assister à de belles complicités entre un représentant de la gent canine et un lapin, un canard, un cheval, et même un cochon. En revanche, il est beaucoup plus étonnant de voir un toutou se nouer d’amitié avec des poissons. Et pourtant ! Hati nous prouve que c’est tout à fait possible.

Hati est un magnifique toutou aux poils longs, d’un noir profond. Il est le résultat d’un croisement entre un Berger Allemand et un Husky Sibérien . Mais ce qui le rend exceptionnel, c’est probablement son regard vairon, bleu azur et marron orangé.



© @introducing_hati / Instagram

En plus de ses incroyables yeux , Hati se démarque aussi par une autre particularité : son amour pour les carpes Koï du papa de sa maîtresse Lynsey Haddock. Cette dernière a d’ailleurs posté de nombreuses vidéos sur le compte Instagram de son compagnon à 4 pattes : @introducing_hati. On peut ainsi assister à la belle complicité entre les poissons et le toutou.

On pourrait penser que les carpes seraient intimidées – pour ne pas dire terrorisées – par l’arrivée d’un tel envahisseur dans leur espace de vie. Et pourtant, elles n’hésitent pas à venir à la rencontre de Hati, dès que celui-ci met ses pattes dans l’eau. Bien évidemment, l’instinct naturel du canidé étant toujours présent, par mesure de sécurité, chacune de ces rencontres s’effectue toujours sous l’œil attentif de Lynsey.

Interrogée par Newsweek , la maîtresse de Hati confie que son chien est fasciné par les carpes Koï, et que rien ne le rend plus heureux que de passer du temps avec elles. “Surtout « Cheeto », la carpe Koï orange”. Elle précise également que, si son père possède lui aussi 2 chiens, seul Hati est autorisé à poser ses pattes dans le bassin, grâce à son caractère doux et calme : “Il a peut-être l’air intimidant, mais c’est un amour !”.

Une telle amitié a de quoi surprendre, tant les protagonistes évoluent dans des univers différents. Néanmoins, Hati nous montre bien que les chiens ne cesseront jamais de nous étonner par leur curiosité et leurs interactions avec tout ce qui les entoure.