Leur propriétaire souffrait du syndrome de Noé, une association vole au secours de 60 chats négligés

Des dizaines de chats et un chien vivaient dans l’insalubrité la plus totale chez une personne qui accumulait les animaux jusqu’à s’être retrouvée dépassée. Contactée par la police, l’association Action Protection Animale a pris la majorité des félins en charge pour les soigner les aider à prendre un nouveau départ.

Depuis des semaines, les voisins se plaignaient du bruit et des odeurs qui émanaient d’un appartement à Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Les forces de l’ordre s’étaient rapprochées de plusieurs associations dédiées à la cause animale à ce sujet, mais seuls 8 chats et un chien parmi les dizaines d’animaux qui y vivaient avaient pu être placés dans des structures d’accueil.

Le mardi 26 septembre, l’équipe d’Action Protection Animale (APA) s’est rendue sur les lieux pour secourir les 53 chats qui s’y trouvaient toujours. Leur évacuation a duré plusieurs heures. Elle a été rendue difficile par l’état du logement en question, dont les sols étaient jonchés de déjections et de détritus.

Les intervenants avaient du mal à respirer à cause de l’odeur insoutenable qui y régnait. L’appartement était surpeuplé de chats s’étant retrouvés livrés à eux-mêmes depuis l’expulsion de leur propriétaire, atteinte du syndrome de Noé.

« Nous avions déjà été appelés pour une prise en charge, mais cette personne refusait d’ouvrir, et nous ne pouvions l’y forcer, explique Anne-Claire Chauvancy, présidente d’Action Protection Animale, à ActuParis. Aujourd’hui, nous avons pu récupérer ces chats. »



Malnutrition, parasites, coryza du chat…

Des félins qui, pour la plupart, sont extrêmement maigres, affamés, souffrant d’infestations parasitaires et du coryza notamment. Bon nombre d’entre eux sont en soins intensifs. 2 n’ont malheureusement pas survécu malgré les efforts déployés pour les sauver.

Les animaux évacués ont été répartis parmi différents refuges franciliens partenaires d’APA. Ces rescapés ne pourront pas être proposés à l’adoption avant des semaines, le temps pour eux de recevoir les traitements nécessaires et de recouvrir la santé.

Leur calvaire est toutefois bel et bien terminé. Ils sont entre de bonnes mains et leur avenir s’annonce bien plus serein grâce aux forces de l’ordre, Action Protection Animale et les autres associations ayant pris part à ce sauvetage.